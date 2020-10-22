توقع وصول عجز موازنة الأردن إلى 8.2% العام الحالي

الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي في تقرير مرصد الاقتصاد الأردني، أن عجز الموازنة سيرتفع بمقدار الضعف العام الحالي مسجلاً 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.6% من الناتج المحلي للعام 2019.

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ووصل عجز الموازنة العامة (بعد المنح) حتى نهاية تموز/يوليو الماضي إلى 1.2424 مليار دينار، في حين قدر قانون الموازنة العامة 2020، عجز الموازنة العامة للعام الحالي كاملا بقيمة 1.046066 مليار دينار.



أما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي، فيتوقع أن ينخفض من 1.8% للعام 2019، إلى 0.4% من الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي.



وبالنسبة لمعدلات الغلاء والتضخم، والتي سجلت 0.8% العام الماضي يتوقع لها أن تنكمش إلى ما نسبته 0.10% خلال العام الحالي 2020، أما الاستهلاك الخاص الذي ارتفع بنسبة 20% العام الماضي، إلى انكماش بنسبة تصل الى 5.5%، جراء ضعف الطلب في الأسواق.



