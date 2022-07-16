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السبت، 16-07-2022 09:25 ص

توقيع عقد الربط الكهربائي بين الشبكة الخليجية وشبكة كهرباء جنوب العراق

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الوكيل الإخباري - وقعت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الكهرباء في العراق على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي تستضيفها السعودية، عقد الربط بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب جمهورية العراق.

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ويأتي توقيع العقد، ترجمة لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون، انطلاقًا من حرصهم على تنمية العراق وازدهاره.


ويشمل العقد قيام هيئة الربط الكهربائي الخليجي بإنشاء خطوط ربط كهربائي من المحطة التابعة للهيئة بالكويت إلى محطة الفاو الواقعة جنوب العراق، لإمداد جنوب العراق بنحو 500 ميغاواط من الطاقة من دول مجلس التعاون عن طريق شبكة الربط الكهربائي الخليجي، بما فيها خطوط الربط الكهربائي الجديدة التي سيتم إنشاؤها والتي سيستغرق العمل فيها قرابة 24 شهرًا، بقدرة نقل إجمالية تصل إلى 1800 ميغاواط.


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