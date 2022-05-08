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الأحد، 08-05-2022 05:00 م

تونس.. ارتفاع الاستثمارات الأجنبية 73% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022

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الوكيل الاخباري- قالت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الأحد، نقلا عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في البلاد، إن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى تونس ارتفع بنسبة 73% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وتعيش تونس وضعا اقتصاديا صعبا للغاية، زاد في تدهوره انهيار قيمة الدينار الذي هبط إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار، حيث يجري تداوله بسعر 3.101 مقابل الدولار، إضافة إلى ارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري.

وكانت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، قالت إن الدولة نجحت في تسديد ديونها الخارجية والداخلية وفي توفير احتياطي مقبول من النقد الأجنبي، رغم الظرف الاقتصادي الصعب وغير المسبوق الذي تعيشه البلاد.

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