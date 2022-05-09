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الإثنين، 09-05-2022 09:12 ص

تونس.. الاستثمارات الأجنبية تصعد 73 بالمئة بالربع الأول من 2022

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الوكيل الاخباري- أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس عن ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية في البلاد بنسبة 73 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الأول 2022.

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وقالت وكالة النهوض بالاستثمار، أمس الأحد، إن الاستثمارات الأجنبية بلغت في الربع الأول 2022، نحو 596 مليون دينار (198.6 مليون دولار)، مقابل 344.6 مليون دينار (114.8 مليون دولار)، على أساس سنوي.

وتوزع مجموع الاستثمارات الأجنبية على 3.3 ملايين دينار (1.1 مليون دولار) في الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة)، بينما بلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة 592.7 مليون دينار (197.5 مليون دولار).

وضمن جهود تدارك التراجع الاقتصادي في البلاد، تسعى وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس، التعريف بمناخ الأعمال والاستثمار، وتنظيم "منتدى تونس للاستثمار" في دورته العشرين يومي 23 و 24 يونيو/ حزيران المقبل.

 

روسيا اليوم

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