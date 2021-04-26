تونس: السعي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

الوكيل الإخباري- يصل وفد حكومي تونسي، اليوم الاثنين، إلى واشنطن لمناقشة برنامج تمويل جديد مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومسؤولي الخزانة الأمريكية.

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ووفقا لوسائل إعلام تونسية فإن الوفد الحكومي يترأسه وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الوفد سيعرض برنامج من الإصلاحات الاقتصادية.



وفي حديث مع وسائل إعلام أوضح عبد السلام العباسي المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة التونسية أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المزمع عرضه يرتكز على 6 محاور، المحور الأول يهدف إلى تحرير الاقتصاد التونسي من الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وتحسين مناخ الأعمال في تونس.



فيما يرتكز المحور الثاني على الجانب الجبائي عبر تحسين إمكانيات الدولة في تحصيل الموارد وجمعها، أما المحور الثالث فيهدف إلى إصلاح منظومة الدعم من خلال مراجعة نظام التعويض.



ويتعلق المحور الرابع بتثمين واعتماد الحراك الوظيفي في الوظيفة العمومية (تنقل الموظفين بين مختلف الإدارات)، ويندرج هذا المحور ضمن تحسين ورقمنة الخدمات الإدارية.



أما المحور الخامس فسيركز بحسب المتحدث على مسألة إصلاح المؤسسات العمومية، بينما يطال المحور السادس الاستثمار وإعادة إطلاق الاقتصاد التونسي، وتعتزم الحكومة التونسية لهذا الغرض إقرار إجراءات من شأنها زيادة حجم الاستثمارات وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وفي وقت سابق كشف صندوق النقد الدولي، عن تلقيه طلبا من الحكومة التونسية بشأن برنامج تمويل. وقالت كريستالينا غورغيفا مديرة الصندوق في رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية، إنها ستكلف وفدا لإجراء محادثات فنية فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.



المصدر- روسيا اليوم