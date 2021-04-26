الإثنين 26-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

شبهة فساد بالملايين وإحالات مسؤولي في وزارة المياه إلى القضاء

عقار إنفلونزا يظهر احتمال مكافحته لكورونا الخفيف في غضون أيام

دودين عن موعد إعلان الإجراءات التخفيفية : لم يتخذ قرار بعد

مستجدات حالة الجراد في المملكة

العمل لـ الوكيل : منصة التشغيل مستمرة حتى نهاية العام

وزير الأوقاف : دراسات بشأن رمضان وصلاة التراويح

مدير مستشفى الحسين لـ الوكيل : أدوية السكري متوفرة

البدور لـ الوكيل : من الأجدر أن يتم فتح القطاعات حاليا

وفيات الإثنين 26/4/2021

أسعار الذهب الإثنين 26/4/2021

عاجل

شبهة فساد بالملايين وإحالات مسؤولي في وزارة المياه إلى القضاء

الإثنين، 26-04-2021 12:34 م

تونس: السعي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

637316a4763f2a4156a316dac5f1c218


الوكيل الإخباري- يصل وفد حكومي تونسي، اليوم الاثنين، إلى واشنطن لمناقشة برنامج تمويل جديد مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومسؤولي الخزانة الأمريكية.

اضافة اعلان

ووفقا لوسائل إعلام تونسية فإن الوفد الحكومي يترأسه وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الوفد سيعرض برنامج من الإصلاحات الاقتصادية.


وفي حديث مع وسائل إعلام أوضح عبد السلام العباسي المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة التونسية أن برنامج الإصلاحات الاقتصادية المزمع عرضه يرتكز على 6 محاور، المحور الأول يهدف إلى تحرير الاقتصاد التونسي من الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وتحسين مناخ الأعمال في تونس.


فيما يرتكز المحور الثاني على الجانب الجبائي عبر تحسين إمكانيات الدولة في تحصيل الموارد وجمعها، أما المحور الثالث فيهدف إلى إصلاح منظومة الدعم من خلال مراجعة نظام التعويض.


ويتعلق المحور الرابع بتثمين واعتماد الحراك الوظيفي في الوظيفة العمومية (تنقل الموظفين بين مختلف الإدارات)، ويندرج هذا المحور ضمن تحسين ورقمنة الخدمات الإدارية.


أما المحور الخامس فسيركز بحسب المتحدث على مسألة إصلاح المؤسسات العمومية، بينما يطال المحور السادس الاستثمار وإعادة إطلاق الاقتصاد التونسي، وتعتزم الحكومة التونسية لهذا الغرض إقرار إجراءات من شأنها زيادة حجم الاستثمارات وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.


وفي وقت سابق كشف صندوق النقد الدولي، عن تلقيه طلبا من الحكومة التونسية بشأن برنامج تمويل. وقالت كريستالينا غورغيفا مديرة الصندوق في رسالة إلى رئيس الحكومة التونسية، إنها ستكلف وفدا لإجراء محادثات فنية فور الحصول على برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي.


المصدر- روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
608677244c59b7061328c900

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

4202114115939329443383

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

11-256

البيتكوين ترتفع مع إقبال المستثمرين على شرائها

اقتصاد

الدولار يتراجع لقاع 8 أسابيع بفعل رهانات حول السندات الأميركية

60865eba4c59b75f6d09428e

أسعار النحاس تحطم مستويات قياسية

159202 (1)

انخفاض أسعار النفط عالميا

أخبار متعلقة
461905Image1

تراجع مخزون تونس من العملة الصعبة يعمق أزمتها الاقتصادية