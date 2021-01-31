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الأحد، 31-01-2021 01:57 م

تونس تصدر سندات قد تبلغ 3 مليارات دولار وتسعى لضمان قرض أمريكي بمليار دولار

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير المالية والاقتصاد التونسي، على الكعلي، اليوم الأحد، أن بلاده ستصدر هذا العام سندات قد تصل إلى 3 مليارات دولار، مؤكدا سعي تونس للحصول على ضمان قرض بمليار دولار من واشنطن.

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وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، قال الوزير إن البلاد تستعد أيضا لسداد ديون قياسية في 2021 وتدشين حزمة إصلاحات عاجلة لإنعاش اقتصادها العليل.


وكشف الكعلي أن تونس ستصدر أيضا صكوكا (سندات إسلامية) بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار في النصف الأول من العام، ورجح أيضا إصدار صكوك بالسوق الدولية في وقت لاحق.


وفي ظل عجز مالي بلغ 11,5% العام الماضي، ودين عام تجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي، تخطط تونس كذلك لإصلاحات عاجلة لمعالجة فاتورة الأجور العامة، التي تقول إنها مرتفعة للغاية، وخفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ذات الأداء الضعيف.


وتبلغ الأجور العامة في تونس أكثر من 20 مليار دينار هذا العام، من إجمالي ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار.


وقال الكعلي "نحن في وضع صعب، لكن هذا لا يعني أننا في وضع لا يسمح لنا بدفع الرواتب أو سداد ديوننا".


وأضاف أن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد وأن المشاورات الأخيرة تحت المادة الرابعة كانت خطوة نحو ذلك. لكنه ذكر أن تونس لا تريد اتفاقا مع صندوق النقد للتمويل فحسب، إذ تعي حاجتها إلى إصلاحات لانعاش الاقتصاد.




 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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