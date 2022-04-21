تونس تقترض 700 مليون دولار من البنك الإفريقي للاستيراد بفائدة 5.76%

الوكيل الاخباري- قال البنك المركزي التونسي، إنه وقع اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لتمويل ميزانية 2022.



وأضاف البنك أن فائدة القرض تبلغ 5.76%، من المقرر سداد القرض على 7 سنوات تشمل فترة سماح لسنتين.



وفي 7 أبريل الحالي، وقعت تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير اتفاقية قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة "كوفيد- 19".



ويهدف القرض إلى تمويل ودعم الفئات الضعيفة والأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود أمام تداعيات جائحة كوفيد 19.

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