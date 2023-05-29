ثبات أسعار الذهب مع ترقب لتمرير اتفاق "سقف الدين" بالكونغرس

الوكيل الإخباري -

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تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، بعد التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأميركي، إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر عائد.وتأثر الاقبال على الذهب كملاذ آمن بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إنه وضع اللمسات النهائية على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، يشمل تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى أول يناير 2025، وأضاف أن الاتفاق جاهز للعرض على الكونغرس للتصويت عليه.وعزز هذا التقرير فرص رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو إلى 66.4 بالمئة على مؤشر CME FedWatch، وأن تظل عند هذا المستوى لبقية العام.