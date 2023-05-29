الإثنين 29-05-2023
الوكيل الاخباري

فريز: سياسية البنك المركزي النقدية منعت الدولرة في الاردن

الرئاسة التركية: علاقة أنقرة مع الحكومة السورية يحكمها ثلاثة محاور

"باي باي كمال!".. موجة سخرية عربية تساند أردوغان بمقاطع فيديو - شاهد

إغلاق طرق في بيرين والأزرق بسبب الأمطار والانهيارات الترابية

القوات المسلحة تعلن آلية توزيع الأراضي ضمن مشروع "عين إرباط"

التعامل مع 1136 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

رئيس الوزراء الإسباني يعلن عن انتخابات تشريعية مبكرة

الرئاسة الفلسطينية: جميع المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية

الدخول للمحميات الطبيعية الخميس مجانا بمناسبة زفاف ولي العهد

انقاذ شخصين حاصرتهم السيول داخل مركبتهم في الرويشد

 
الإثنين، 29-05-2023 02:12 م

ثبات أسعار الذهب مع ترقب لتمرير اتفاق "سقف الدين" بالكونغرس

22


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، بعد التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأميركي، إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر عائد.اضافة اعلان


وتأثر الاقبال على الذهب كملاذ آمن بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إنه وضع اللمسات النهائية على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، يشمل تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى أول يناير 2025، وأضاف أن الاتفاق جاهز للعرض على الكونغرس للتصويت عليه.

وعزز هذا التقرير فرص رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو إلى 66.4 بالمئة على مؤشر CME FedWatch، وأن تظل عند هذا المستوى لبقية العام.

إقرأ ايضا
main_image64747e5e47018

الليرة التركية إلى هبوط قياسي

64746f2f826f0

ارتفاع التبادل التجاري بين الأردن ورومانيا العام الماضي بنسبة 58%

2212

اتفاق سقف الدين المبدئي يقود مكاسب الأسواق الأوروبية

52

الدولار يحافظ على قوته مع تزايد توقعات رفع الفائدة

1 - Copy

استقرار أسعار الذهب في الأردن الاثنين

نفط2

ارتفاع أسعار النفط اليوم الإثنين عالمياً

أخبار متعلقة
2212

اتفاق سقف الدين المبدئي يقود مكاسب الأسواق الأوروبية

LYNXMPEBAT0DL_L

أسعار الذهب عالمياً تتراجع 1.5%

سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

الذهب عالمياً يتراجع بعد إشارات من الفيدرالي على استمرار رفع أسعار الفائدة

LYNXMPEJ4E04I_L

الذهب يصعد عالمياً مع استمرار المخاطر الاقتصادية

LYNXMPED1M0ED_L

الذهب ينخفض عالمياً مع وجود عدة مخاطر في السوق

Hn89Y

الاسواق تترقب بيانات التضخم الامريكية والذهب قد يهبط عالمياً