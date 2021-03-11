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الخميس، 11-03-2021 04:19 م

ثروة وارن بافيت تقفز فوق مستوى الـ100 مليار دولار

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الوكيل الاخباري - صعدت ثروة رجل الأعمال والمستثمر الأمريكي الشهير وارن بافيت فوق مستوى الـ100 مليار دولار، وذلك بفضل الارتفاع الحاد في سعر سهم شركته القابضة "بيركشاير هاثاواي".

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وبلغت ثروة بافيت أمس الأربعاء مستوى 100.3 مليار دولار، وفقا لبيانات مجلة "فوربس" الأمريكية. وبنهاية جلسة أمس، قفز سهم "بيركشاير هاثاواي" بنسبة 1.9%.


ومع ارتفاع الثروة دخل بافيت إلى نادي أغنى 5 أشخاص في العالم، والذي يضم مليارديرات تتجاوز ثورة كل واحد منهم حاجز الـ100 مليار دولار.


وبحسب صحفية "فوربس" فإن بافيت أصبح أغنى خامس شخص في العالم بعدما ارتفعت ثروته إلى 100.3 مليار دولار.


ويتصدر القائمة مؤسس ومدير شركة "أمازون" جيف بيزوس بثروة تبلغ 179.6 مليار دولار، يليه في المرتبة الثانية مؤسس وصاحب شركة "تسلا" إيلون ماسك (165.6 مليار دولار)، ومن ثم يأتي برنار أرنو المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "لويس فيتون" (160.2 مليار دولا) وبعده بيل غيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت" (125.6 مليار دولار).

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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