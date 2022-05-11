ثلث الغاز الروسي إلى أوروبا قد يتوقف اليوم بسبب قوى قهرية

الوكيل الاخباري- قد يتوقف في السابعة من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت موسكو قرابة ثلث الغاز الروسي إلى أوروبا عبر محطات "سوخرانوفكا" الأوكرانية لتوزيع الغاز بسبب "قوى قهرية".



هذا ما أعلنته شركة نقل الغاز الطبيعي في أوكرانيا، إلا أن شركة "غازبروم" الروسية، المصدرة للغاز، لا ترى أي عقبات أمام استمرار نقل الغاز.



وأعلنت شركة نقل الغاز الطبيعي في أوكرانيا GTS، انه اعتبارا من 11 مايو الجاري سيتوقف نقل الغاز الروسي عبر محطة "سوخرانوفكا" بسبب قوى قهرية، ودعوى أن الشركة لا تستطيع إحكام السيطرة على محطة ضغط الهواء الحدودية "نوفوبسكوف" الموجودة في منطقة لوغانسك، وعليه سيتوقف قبول الحصص المصدرة، ولن يتم قبول الغاز.

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روسيا اليوم