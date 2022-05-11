الأربعاء 11-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الضمان: الزيادة السنوية لن تشمل متقاعدي المُبكر

الحزن على أبو عاقلة يتصدر مواقع التواصل في الأردن

استطلاع: الأردنيون يعتبرون إسرائيل التهديد الأكبر لأمن الوطن العربي

الحموري: نعمل على تنظيم أكبر منتدى للسياحة العلاجية بالعالم

إلغاء سعر الصرف الرسمي للدولار في إيران

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في البيرة

جامعة اليرموك تنعى خريجتها الشهيدة شيرين أبو عاقلة

آلاف الفلسطينيين يحملون نعش الصحفية شيرين أبو عاقلة- فيديو

الصناعة تعيد طرح عطاء لشراء 120 ألف طن من الشعير

مسوق دواجن: استمرار نقص كميات الدواجن المعروضة للمواطنين

الأربعاء، 11-05-2022 09:31 ص

ثلث الغاز الروسي إلى أوروبا قد يتوقف اليوم بسبب قوى قهرية

147284Image1


الوكيل الاخباري- قد يتوقف في السابعة من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت موسكو قرابة ثلث الغاز الروسي إلى أوروبا عبر محطات "سوخرانوفكا" الأوكرانية لتوزيع الغاز بسبب "قوى قهرية".

هذا ما أعلنته شركة نقل الغاز الطبيعي في أوكرانيا، إلا أن شركة "غازبروم" الروسية، المصدرة للغاز، لا ترى أي عقبات أمام استمرار نقل الغاز.

وأعلنت شركة نقل الغاز الطبيعي في أوكرانيا GTS، انه اعتبارا من 11 مايو الجاري سيتوقف نقل الغاز الروسي عبر محطة "سوخرانوفكا" بسبب قوى قهرية، ودعوى أن الشركة لا تستطيع إحكام السيطرة على محطة ضغط الهواء الحدودية "نوفوبسكوف" الموجودة في منطقة لوغانسك، وعليه سيتوقف قبول الحصص المصدرة، ولن يتم قبول الغاز.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

إقرأ ايضا
999-1

الذهب عالميا عند أدنى مستوياته في 3 أشهر

ae696e81-114c-4941-95cf-ee638b6d8846

إلغاء سعر الصرف الرسمي للدولار في إيران

127-153344-benefits-barley-health_700x400

الصناعة تعيد طرح عطاء لشراء 120 ألف طن من الشعير

61305020_303

التضخم في ألمانيا يصعد إلى مستويات تاريخية

4 - Copy

أسعار الذهب تواصل انخفاضها محلياً

غاز 5

أوكرانيا ستعلق عبور الغاز الروسي من أراضيها إلى أوروبا

أخبار متعلقة
627741ee4236044dd875acea (1)

خبير يعلق على آفاق تحويل إمدادات الغاز الروسي من أوروبا

626a370c4236044a374362d0

بولندا رفضت الغاز الروسي لكنها تواصل شرائه

626530e542360414f555a616

بلومبرغ: ألمانيا ستنزلق في الديون بسبب العقوبات المفروضة على روسيا

f536c21c-e02f-4499-bfde-ed020f1bf0d4

شحنات مجهولة.. هكذا يباع نفط روسيا في زمن الحرب

420222193044589578771

صندوق النقد يحذّر من تداعيات خسارة الغاز الروسي على اقتصاد أوروبا

فرنسا-تلوح-بسلاح-جديد-ضد-روسيا-أكثر-كفاءة-من-حظر

غازبروم: نواصل شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا