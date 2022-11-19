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السبت، 19-11-2022 04:30 م

جرائم السرقة في بريطانيا تزيد بعد ارتفاع تكاليف المعيشة

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الوكيل الإخباري - في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة الأزمات المالية التي يشهدها العالم، والتي ترجع لارتفاع معدل التضخم، الناجم بدوره عن عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية، تشهد المملكة المتحدة تزايدا يثير القلق في ظاهرة السرقة في المحال التجارية.

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وتقول الكاتبة كاتي لينسيل في تقرير نشرته "بلومبيرج" إن هذا التزايد يحدث رغم ما تتخذه المحال من تدابير مشددة من بينها موانع السرقة، والملصقات الأمنية الصفراء اللامعة المثبتة على المنتجات على الأرفف، والتغليف الذي يجعل من الصعب إخفاء ما يتم سرقته.


وتقول لينسيل إن حوادث السرقة في المتاجر بالمملكة المتحدة زادت 18
% خلال 12 شهرا حتى شهر يونيو الماضي حيث أدى أعلى معدل تضخم في أكثر من 4 عقود إلى ارتفاع أسعار السلع ما بين الخبز والمعكرونة، مما يزيد من الصعوبة على المستهلكين شراء احتياجاتهم الأساسية.


وترى لينسيل أنه مع زيادة معدل التضخم في المستقبل، من المرجح أن يزداد انتشار السرقة، وأصبح أصحاب المحال التجارية أكثر يقظة لحالات السرقة.


فالمحال التي اعتادت إلصاق موانع للسرقة على السلع الغالية الثمن، اتجهوا أيضا لحماية المنتجات العادية مثل الزبد، والجبن، والمنظفات، وشرائح البروتين، والتي يبلغ ثمن بعضها جنيهان إسترليني فقط. ( الاقتصادية )

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