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جمعية البنوك توضح بشأن القروض

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الخميس، 14-09-2023 07:39 م

جمعية البنوك توضح بشأن القروض

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الوكيل الاخباري - ارتفع إجمالي قيمة القروض السكنية والعقارية الممنوحة للأفراد من قبل البنوك العاملة في الأردن بنسبة 6.7% العام الماضي، لتصل إلى 1.064 مليار دينار مقارنة مع 998.18 مليون دينار سجلت في عام 2021.

وبحسب ترتيب البنوك العاملة في الأردن حسب مؤشرات النشاط الإقراضي، والصادرة عن جمعية البنوك، منحت " البنوك التجارية" نسبة 42.3% من إجمالي القروض السكنية والعقارية للأفراد الممنوحة خلال العام الماضي لتسجل 450.38 مليون دينار بارتفاع نسبته 36.3% مقارنة عام 2021 والبالغة 330.509 مليون دينار.

وتراجع إجمالي التمويلات السكنية والعقارية للأفراد والممنوحة خلال العام الماضي، من قبل "البنوك الإسلامية"، بنسبة 7.19% لتصل إلى 603.8 مليون دينار تقريبا، مقارنة مع 650.57 مليون دينار، في الوقت الذي استحوذت التمويلات الإسلامية على نسبة 56.76% من مجمل القروض السكنية والعقارية الممنوحة خلال العام الماضي.

وفيما يتعلق بالقروض السكنية والعقارية الممنوحة من قبل البنوك التجارية الأجنبية، أشارت البيانات إلى أنها شهدت أيضا تراجعا ملحوظا في قيمتها خلال العام الماضي، بنسبة 43.65% لتسجل 9.645 مليون دينار، مقارنة مع 17.091 مليون دينار سجلت في عام 2021.

قروض السيارات

ومنحت البنوك العاملة في الأردن، خلال عام 2022 نحو 616 مليون دينار على شكل قروض سيارات مقارنة مع 522 مليون دينار سجلت في عام 2021، وبنسبة ارتفاع 18%.

كما منحت البنوك التجارية الأردنية، نسبة 32.4 % من إجمالي قروض السيارات الممنوحة خلال العام الماضي، بحيث وصلت قيمتها 199.774 مليون دينار، بنسبة ارتفاع 61.9% مقارنة مع القيمة المسجلة في عام 2021 والبالغة آنذاك 123.4 مليون دينار.

أما تمويلات السيارات الممنوحة خلال العام الماضي من البنوك الإسلامية، ارتفعت بنسبة 2.6% لتصل إلى 400.618 مليون دينار مقارنة مع 390.317 مليون دينار في عام 2021.

وارتفع إجمالي قروض السيارات الممنوحة خلال العام الماضي، من قبل البنوك التجارية الأجنبية، بنسبة 86.4% لتصل قيمتها إلى 15.242 مليون دينار مقارنة مع 8.274 مليون دينار سجلت في عام 2021.

القروض الشخصية

وتراجع إجمالي القروض الشخصية الممنوحة للأفراد من قبل البنوك العاملة في الأردن بنسبة 0.9% لتصل إلى 1.712 مليار دينار، خلال عام 2022، مقارنة مع 1.727 مليار دينار سجلت في عام 2021.

ومنحت البنوك التجارية ما نسبته 85.4 % من إجمالي القروض الشخصية الممنوحة خلال عام 2022، لتصل إلى 1.462 مليار دينار وبنسبة تراجع 0.55% مقابل ما سجلته في عام 2021 والبالغة آنذاك 1.47 مليار دينار.

ومنحت البنوك الإسلامية تمويلات شخصية بقيمة 196.257 مليون دينار العام الماضي، مقارنة مع 215.852 مليون دينار، وبنسبة انخفاض 9% تقريبا.

أما البنوك التجارية الأجنبية فوصلت قيمة القروض الشخصية الممنوحة العام الماضي للأفراد، إلى 52.959 مليون دينار تقريبا، بارتفاع 29.8% مقارنة مع 40.811 مليون دينار سجلت في عام 2021.

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