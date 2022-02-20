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الأحد، 20-02-2022 12:47 م

جمعية البنوك: لن يتم الاستغناء عن أي موظف نتيجة عمليات الاندماج

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الوكيل الإخباري - اكد مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، انه لن يتم الاستغناء عن أي من الموظفين نتيجة عمليات الاندماج والاستحواذ التي يشهدها القطاع المصرفي.

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وأوضح المحروق ان القطاع المصرفي شهد خلال العقد الاخير عمليتي استحواذ من بنك الاستثمار العربي الأردني على بنك (HSBC) في حين كانت الثانية استحواذ كابيتال بنك على بنك عودة.


ولفت الى انه في كلتا الحالتين، تم التعامل مع موظفي البنوك التي تم الاستحواذ عليها من خلال ضمهم لطاقم موظفي البنك المستحوذ، ولم يتم الاستغناء عن أي من الموظفين، مشددا على ان ملف الموظفين في البنوك المستحوذ عليها من بين الأمور التي تمنحها البنوك المستحوذة اهتماما كبيرا.
واكد ان البنك المستحوذ يحافظ على كافة حقوق الموظفين وامتيازاتهم التي كانوا يتمتعون بها خلال عملهم في البنك المستحوذ عليه وبما يضمن لهم استمرارية العمل والأمان الوظيفي.


وشدد على حرص البنوك المستحوذة على توزيع الموظفين الجدد على وظائفهم الجديدة بكل شفافية وعدالة، استناداً لمؤهلاتهم وخبراتهم ومهاهم السابقة، مع التأكيد على تزويدهم بكافة الأدوات اللازمة لنجاحهم وتوفير برامج تدريب مكثفة على الانظمة والسياسات والاجراءات المتبعة في البنك وبحسب تخصص كل موظف.

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