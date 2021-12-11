جمعية المصدرين: السوق الكندية واعدة لمنتجات الصناعة الاردنية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد الخضري حرص الجمعية على زيادة نفاذ المنتجات الوطنية الى السوق الكندية عبر تعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

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وحسب بيان صحفي للجمعية، اليوم السبت، بين الخضري أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الاردن وكندا ودخلت حيز التنفيذ عام 2012، توفر فرصا زاخرة وواعدة أمام الصناعة الوطنية لدخول السوق الكندية وتلبية احتياجاته من السلع بجودة عالية.



وأوضح خلال اختتام ورشة عمل تدريبية نظمتها الجمعية بالتعاون مع مركز تيسير التجارة الكندي لشركات صناعية وسيدات أعمال بقطاعي الغذاء ومستحضرات التجميل، أن الجمعية تسعى من خلال النشاطات التي تنفذها لمساعدة الشركات الاردنية وسيدات الأعمال على زيادة الصادرات الصناعية الى السوق الكندية.



وأكد الخضري حرص الجمعية على تطوير قدرات سيدات الأعمال والانخراط في التجارة الدولية وإيجاد فرص تصديرية لهن في عدد من الأسواق العالمية من خلال اشراكهن بالمعارض الخارجية التي تنظمها الجمعية وتنظيم ورش العمل التدريبية المتخصصة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع العديد من الدول.



وثمن الخضري دور مركز تيسير التجارة الكندي في تنفيذ برامج بالتعاون مع الجمعية لمساعدة الشركات الاردنية وسيدات الأعمال على دخول أسواق جديدة بخاصة الكندية منها.



وأشار إلى أن الجمعية قامت عام 2018 بتنظيم مشاركة بمعرض دولي أقيم في كندا حيث كان من ضمن المشاركين عدد من سيدات الأعمال بهدف ترويج منتجاتهن التي لاقت اهتماما وقدرة على المنافسة داخل السوق الكندية ما يؤكد وجود فرص أمام سيدات الاعمال خصوصا لصاحبات الأعمال خارج العاصمة، لكن ينقصهن الدعم التقني والمالي للمساعدة في الوصول إلى الأسواق الخارجية.



وقال مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة أن تنظيم الورشة التي استمرت خمسة أيام و تمحورت حول كيفية بناء خطة تصديرية لدخول السوق الكندية واستغلال اتفاقية التجارة الحرة، تأتي ضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين الجمعية ومركز تسهيل التجارة الكندي خلال العام 2020 ولمدة خمس سنوات حيث تتضمن تنفيذ العديد من الانشطة لزيادة وتحفيز الصادرات الوطنية.



وبين أن الورشة التدريبية التي حضرها الملحق الاقتصادي في السفارة الكندية لدى المملكة مجيد ديله نفذت من قبل خبراء اردنيين لديهم خبرات طويلة في مجال التسويق، ركزت على كيفية مساعدة الشركات الصناعية وسيدات الاعمال من اجل التصدير ودخول أسواق جديدة والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الاردن وكندا.



واكد ابو رحمة حرص الجمعية على تمكين سيدات الأعمال لترويج منتجاتهن والدخول بالتجارة الدولية وزيادة حصة الصادرات المتولدة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة المدارة والمملوكة من سيدات الأعمال.



وشملت الورشة عقد لقاءات ثنائية بين الخبراء الاردنيين و المشاركين لتقييم منتجاتهم وإعطائهم النصائح و المشورات للمتطلبات اللازمة لدخول منتجاتهم إلى السوق الكندية وتعزيز الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.



ووقع الأردن وكندا عام 2009 أربع اتفاقيات تعاون ثنائي، بهدف تأسيس علاقات اقتصادية مميزة في مختلف المجالات، وتشمل اتفاقية للتجارة الحرة وثلاث اتفاقيات بالاستثمار والعمل والبيئة.



وارتفعت الصادرات الوطنية الى كندا خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 19 بالمئة لتصل الى 38 مليون دينار مقابل 32 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2020.

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