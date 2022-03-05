جهاز أبوظبي للاستثمار يقلص الوظائف لتوفير 272 مليون دولار

الوكيل الاخباري -قال مصدران لرويترز إن جهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، خفّض أعداد العاملين خلال العام المنصرم في إطار برنامج لتقليص التكاليف قيمته مليار درهم (272.29 مليون دولار).



وستساعد هذه الخطوة صندوق الثروة السيادي في أبوظبي، الذي يدير أصولا بقيمة 700 مليار دولار، على تحويل الأموال إلى مشاريع جديدة مثل البحث الكمي والتطوير.



وقال المصدران اللذان طلبا عدم تحديد هويتيهما لأن الأمر غير معلن، إن جهاز أبوظبي للاستثمار ركز على تقليص فريق الإدارة المتضخم والاستغناء عن عشرات العمالة المكلفة التي يوظفها منذ عقود.

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