جولة العقوبات الجديدة ضد روسيا تعيد الزخم إلى أسواق النفط

الوكيل الاخباري- ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الأربعاء، لتعوض خسائرها في وقت مبكر من الجلسة، مع زيادة المخاوف المرتبطة بالإمدادات بعد التلويح بفرض عقوبات جديدة على روسيا، الأمر الذي فاق تأثيره مخاوف ضعف الطلب بعد زيادة مخزونات الخام الأميركية وتمديد الإغلاق العام في شنغهاي الصينية.



زادت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.5% إلى 107.13 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعها إلى 105.06 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.2% إلى 102.17 دولار للبرميل، بعد انخفاضها إلى 100.37 دولار للبرميل في المعاملات المبكرة.

اضافة اعلان

العربية