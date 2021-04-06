الثلاثاء 06-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.2 مليون دينار

دراسة: المُطعّمون لا ينقلون عدوى فيروس كورونا

الجمارك تحبط تهريب البسة واحذية

توجيهات من رئيس هيئة الاركان بتأجيل اقساط جميع منتسبي القوات المسلحة

قرار من الخصاونة بتقديم تسهيلات للشركات داخل المناطق التنموية

ضبط 634 متسولا خلال شهر

بالأرقام .. الفئات العمرية الأكثر تأثرا بكورونا في المملكة

جريمة مروعة هزت الشارع المصري.. نبش قبر امرأة وحرق جثتها

التربية لـ الوكيل : مستعدون لعودة جميع الطلبة الى المدارس

منح تصاريح العمرة والزيارة للحرمين برمضان لهذه الفئة

الثلاثاء، 06-04-2021 11:54 ص

جون كيري يثني على إنجازات الإمارات في ميدان الطاقة النظيفة

كيري


الوكيل الإخباري- أثنى المبعوث الرئاسي الأميركي للتغير المناخي، جون كيري، على إنجازات الإمارات في ميدان الطاقة النظيفة، وذلك بعد زيارة قامت بها الدولة هذا الأسبوع.

اضافة اعلان

وقال كيري في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "زيارة مثمرة إلى الإمارات هذا الأسبوع. من مواقع الطاقة الشمسية إلى التنمية الحضرية المستدامة، هناك مشاريع طاقة لا تصدق تقام هنا. ستضعنا اقتصاديات الطاقة النظيفة على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف اتفاقية باريس".


وفي تغريدة أخرى، قال كيري: "شكرا للإمارات على إتاحة الفرصة للإطلاع على مشاريع الطاقة المتجددة في الدولة".


وأضاف: "يعد تطوير التكنولوجيا النظيفة والطاقة منخفضة الكربون، أمرا بالغ الأهمية الآن، ليس هناك وقت نضيعه".


وكان كيري قد زار عددا من المشاريع الاستراتيجية الكبرى في أبوظبي والتي تركز على دعم جهود الإمارات في مجال الطاقة النظيفة، والحد من تداعيات تغيّر المناخ وتعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fe1b92682117

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.2 مليون دينار

main_image5ff6d3e10b942

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

606c0ac14236043622247884

روسيا.. قائمة الوظائف الشاغرة الأعلى أجرا

دولار

الدولار يتراجع مع هبوط عائدات السندات

ذهب-تونس-700x430

أسعار الذهب الثلاثاء 6/4/2021

World_Bank_building_at_Washington

البنك الدولي: أفريقيا بحاجة إلى 12 مليار دولار لانقاذ القطاع الصحي

أخبار متعلقة
أشعار-عن-الإمارات

الإمارات تخصص 8 مليارات دولار لقطاعات تنموية

النفط

النفط يصعد وسط توقعات قيام أوبك بمواصلة التخفيضات الحالية

Ew_qhO-XEAY3Noe

الإمارات تطلق استراتيجية صناعية جديدة .. وهذه مساهمتها بالاقتصاد