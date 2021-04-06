جون كيري يثني على إنجازات الإمارات في ميدان الطاقة النظيفة

الوكيل الإخباري- أثنى المبعوث الرئاسي الأميركي للتغير المناخي، جون كيري، على إنجازات الإمارات في ميدان الطاقة النظيفة، وذلك بعد زيارة قامت بها الدولة هذا الأسبوع.

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وقال كيري في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "زيارة مثمرة إلى الإمارات هذا الأسبوع. من مواقع الطاقة الشمسية إلى التنمية الحضرية المستدامة، هناك مشاريع طاقة لا تصدق تقام هنا. ستضعنا اقتصاديات الطاقة النظيفة على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف اتفاقية باريس".



وفي تغريدة أخرى، قال كيري: "شكرا للإمارات على إتاحة الفرصة للإطلاع على مشاريع الطاقة المتجددة في الدولة".



وأضاف: "يعد تطوير التكنولوجيا النظيفة والطاقة منخفضة الكربون، أمرا بالغ الأهمية الآن، ليس هناك وقت نضيعه".



وكان كيري قد زار عددا من المشاريع الاستراتيجية الكبرى في أبوظبي والتي تركز على دعم جهود الإمارات في مجال الطاقة النظيفة، والحد من تداعيات تغيّر المناخ وتعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي.

سكاي نيوز