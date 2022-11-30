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الأربعاء، 30-11-2022 04:12 م

جيبا: المنتجات الوطنية تمتلك فرصا واسعة لزيادتها بالسوق الأوروبية

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الوكيل الخباري - أكد عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا)، محمد الصمادي، أن المنتجات الوطنية تمتلك فرصا واسعة لزيادة حصتها بالسوق الأوروبية؛ نظرا لجودتها وتنافسيتها العالية.

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وبين الصمادي، المسؤول عن ملف التصدير والمشاركة بالمعارض الخارجية في (جيبا)، أن ارتفاع الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية شهر أيلول الماضي من العام الحالي بنسبة 150 % يعتبر دليلا واضحا على قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة داخل الأسواق الأوروبية.

وأكد الصمادي، في بيان اليوم الأربعاء، أن الصناعة الوطنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية بدليل وصولها إلى أكثر من 142 سوقا حول العالم بفضل الجودة العالية التي تتمتع بها.

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