الجمعة 13-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إقامة صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد اليوم بعد صلاة المغرب

الديوان الملكي ينعى الشيخ خليفة بن زايد ويعلن الحداد 40 يوما

الملكة عن الراحل الشيخ خليفة بن زايد: صاحب مواقف مشرفة

الأردن يبحث إنشاء مراكز بحثية طبية بالشراكة مع إيطاليا

التلفزيون الأردني يبث آيات من القرآن حدادا على الشيخ خليفة بن زايد

الخصاونة ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الاحتلال يمنع مرافقة جثمان شيرين أبو عاقلة

الملك ناعيا الشيخ خليفة بن زايد : فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا

بدء مراسم تشييع جثمان أبو عاقلة بمسقط رأسها بالقدس

أبرز المحطات في حياة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد

الجمعة، 13-05-2022 12:10 م

جيروم باول رئيسا للفيدرالي الأميركي لولاية ثانية

2020_4_9_16_32_59_972


الوكيل الإخباري - قرر مجلس الشيوخ الأميركي إعادة تعيين جيروم باول لولاية ثانية مدتها 4 سنوات كرئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يمهد الطريق أمامه لمواصلة قيادة البنك المركزي في الوقت الذي يكافح فيه أعلى معدل تضخم في 40 عاما.

اضافة اعلان


وحصل باول، الذي أعاد الرئيس الأميركي جو بايدن ترشيحه، على دعم الحزبين في مجلس الشيوخ المنقسم، بموافقة 80 عضوا مقابل 19 فقط.

 

من انضمام عدد قليل من الديمقراطيين إليهم، بمن فيهم روبرت مينينديز وإليزابيث وارين.


وقال مينينديز إن باول لم يفعل ما يكفي لتعزيز التنوع في قيادة البنك المركزي الأميركي، بينما قالت وارين إنه أخفق فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية المصرفية.

ومع ذلك، كان التصويت النهائي بمثابة تأييد لمعالجة باول للأزمة التي أثارتها جائحة "كوفيد-19" والركود الذي كان قصير الأجل ولكن تاريخيا في عام 2020 والذي ميز ولايته الأولى.


ويمثل أيضا تفويضا له بالمضي قدما في ما قد يكون أكبر مجموعة من زيادات معدلات الفائدة منذ أوائل الثمانينيات، عندما قاد بول فولكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي.


وبدأ المجلس رفع سعر الإقراض لليلة واحدة في مارس، وقام الأسبوع الماضي برفعه مرة أخرى بمقدار نصف نقطة مئوية- وهي أكبر زيادة في معدل الفائدة منذ 22 عاما.

وأشار جيروم باول في مؤتمر صحفي بعد ذلك الإعلان إلى أن المزيد من الزيادات من هذا الحجم من المحتمل أن تأتي في الاجتماعين المقبلين للمجلس بشأن السياسة النقدية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





إقرأ ايضا
5202211113611347446853

تراجع أسعار الذهب عالميا

image (3)

أوكرانيا تنتهي من زراعة 76% من محاصيل الربيع

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753

النفط يصعد.. وعوامل أميركية صينية تعيق مكاسبه

download

ارتفاع كبير بأسعار الغاز في اوروبا

627ce2e64c59b768b417ba3b

الصادرات التركية للولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا

222-6

زيادة بأسعار الحبوب في تونس

أخبار متعلقة
b7c02560-423e-4741-8d37-c20212083b08

خبراء عن رفع أسعار الفائدة: يحافظ على جاذبية الدينار

257239_5_1573556172

أكثر من 12.7 مليار دينار احتياطي الأردن من الذهب والعملات في الربع الأول من 2022

1650279935831

وزير العمل يعرض من إربد مزايا البرنامج الوطني للتشغيل

tourism-in-amman-jordan

230.5 مليون دينار عائدات السياحة في المملكة خلال آذار الماضي

e267a296-415881

ابو علي: نمو تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات 8 %

8028397705860e46c7f7931f60a83232

مفاوضات مرتقبة لتقديم مساعدات أميركية للأردن لمدة 5 اعوام