الأربعاء 15-12-2021
الوكيل الاخباري

التربية تفتح باب التقدم للتعليم الإضافي - وثيقة

وزير السياحة يعمم على المنشآت السياحية - وثيقة

"ماجد الفطيم" تدخل في شراكة مع "Yellow Door Energy" لتزويد فروع كارفور بطاقة نظيفة 100% - فيديو و صور

التوثيق الملكي يبحث سبل التعاون المشترك مع سلطنة عُمان

نقابة الصحفيين تسمي علي فريحات عضوا في مجلس إدارة بترا

الحكومة تنشر حقائق حول قطاع المياه

النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار" تنتخب رئيسها ومقررها

البرلمانية الأردنية الأوروبية تبحث والسفير النمساوي تعزيز العلاقات

إربد: منع دخول البضائع للسوق المركزي قبل الرابعة فجرا

انخفاض جديد على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الأربعاء، 15-12-2021 03:54 م

حالة البلاد يناقش بيئة الأعمال والاستثمار

1639575232271


الوكيل الإخباري- ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأربعاء مراجعة بيئة الأعمال والاستثمار ضمن محور الاقتصاد الكلّي؛ والذي جاء استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس لمناقشة تقرير حالة البلاد 2021 قبل إطلاقه.

اضافة اعلان


وحضر الجلسة أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.


 وقال أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي متري مدانات إن ثمة حاجة لتوفير بيئة أعمال متطورة في ظل التطور التكنولوجي والسريع لخلق بيئة أعمال ممكنة وجاذبة للاستثمارات نظراً لزيادة التنافس بين الدول لجذب الاستثمارات، وتهيئة البيئة للاستثمار في البنية التحتية لقطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والنقل.


ولفت إلى أهمية الاستقرار في التشريعات لتكون عابرة للحكومات، والحاجة إلى وجود خطة استراتيجية شاملة، للانتقال من بيئة طاردة إلى بيئة جاذبة للاستثمار، إضافة إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.


وأشار إلى أن قطاع الاستثمار في الأردن يواجه تحديات داخلية وخارجية، منها: التشتت في القوانين الناظمة لبيئة الاستثمار، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة الحفاظ على الاستثمارات القائمة وجذب الاستثمارات الخارجية، مؤكداً الحاجة إلى وضع خارطة استثمارية تشمل كافة محافظات المملكة وترسيخ الميزة النسبية لكل محافظة، إضافة إلى تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره محركاً أساسياً لزيادة النمو الاقتصادي والتشغيل للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبين أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة أن الوزارة تعمل على قانون جديد للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص بكافة أطيافه لتحديد المشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق القانون وتحديد الصلاحيات، إضافة إلى تحديد الجهات التي يتقاطع عملها مع وزارة الاستثمار.


وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو أن التشريعات الضريبية في الأردن قدمت حوافز ضريبية للمناطق التنموية التي تمارس النشاط الصناعي والمناطق السياحية باعتبارها مناطق تشجع على الاستثمار، مؤكداً أن توفير البيئة المناسبة للمستثمر وضمان استقراره هو العامل الأهم.


وأشار إلى أن ضريبة المبيعات في الأردن ليست الأعلى على مستوى المنطقة وعلى معدلات الضرائب عموماً.


وأوصى المشاركون في الجلسة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مع ضرورة أن يكون للتشريعات الاستثمارية بعد تنموي، إضافة الى وضع استراتيجية واضحة للاستثمار مع تعزيز الاستقرار بالقوانين الضريبية، وإعادة النظر بمدة الحصول على التراخيص للمشاريع.


وأشاروا إلى أهمية المحافظة على الاستثمارات القائمة وتسهيل الإجراءات أمامها، واستغلال الطاقة المتجددة لتخفيض كلفة التوليد لما له فائدة على القطاع الصناعي.


يذكر أنّ المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
33f720e3-663d-42e4-b295-43e8e80949c0

وزير الاستثمار يبحث تعزيز التعاون مع بريطانيا

8b6ee5af9331c36317f521040ca06fba

تراجع أسعار النفط عالميا

1220211510459613349227

تراجع أسعار الذهب عالميا

thumb

أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم في فلسطين

hgjhgjhgj

تونس بلا محروقات لـ '3 أيام' قادمة

64a8a428-9316-4ef7-a88c-4ec8e5d1abfd

الحكومة تسرّع إجراءات إقامة المدينة الاقتصادية مع العراق

أخبار متعلقة
1120214133125362323258

لماذا لا يلمس المواطن الأثر الإقتصادي من الاتفاقيات ؟.. خبير يجيب

WhatsApp_Image_2021-12-15_at_9.33.27_AM

انخفاض أسعار الذهب محليا 30 قرشاً

مطار-الملكة-علياء-الدولي-من-المصدر

ارتفاع صادرات المنطقة الحرة بالمطار الى 131 مليون دينار

ميناء الحاويات في العقبة

ابو عاقولة يُحذر من “موت” ميناء حاويات العقبة

سلع

تعرّف على أكثر المواد التي استوردها الأردن في 2021

311277_5_1607005357

خلال 9 اشهر ... عجز الميزان التجاري للأردن يرتفع بقيمة 27.8%