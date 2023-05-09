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الثلاثاء، 09-05-2023 06:42 ص

حالة من الحذر تسيطر على أسواق النفط عالمياً

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الوكيل الاخباري - رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 5 بالمئة و5.25 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ 2008، فيما قد يكون الارتفاع الأخير في دورة التشديد النقدي، إذ تخلى المركزي الأميركي في بيانه عن عبارة كانت موجودة سابقا تشير إلى أن "اللجنة تتوقع أن بعض التشديد الإضافي للسياسة قد يكون مناسبًا للوصول لمستهدف التضخم البالغ 2 بالمئة".

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وأظهر تقرير الاثنين أن المستهلكين الأميركيين قالوا الشهر الماضي إنهم يتوقعون انخفاضًا طفيفًا في التضخم في غضون عام.


وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أوندا، في مذكرة: "كانت سوق النفط في منطقة ذروة البيع، ومن المحتمل أن تستمر في الاستقرار طالما أن وول ستريت لا تزال واثقة من أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام".


تحركات الأسعار
انخفض سعر خام برنت 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 76.70 دولار ونزل خام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 72.92 دولار في الساعة 0005 بتوقيت غرينتش.


وعلى الرغم من تراجع أسواق النفط كثيرا الأسبوع الماضي فإن الأسعار ارتفعت يومي الجمعة والاثنين مع هدوء المخاوف من ركود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم ورأى بعض المتعاملين أن تراجع النفط الخام لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بسبب مخاوف الطلب أمر مبالغ فيه.


وتنطلق هذا الشهر جولة من التخفيضات الطوعية التي أعلن عنها بعض أعضاء تحالف أوبك+ الذي يعقد اجتماعه المقبل في الرابع من يونيو .

 

سكاي نيوز


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