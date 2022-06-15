حدائق جديدة ومدينة للسيارات .. تفاصيل استراتيجية الأمانة لخمس سنوات

الوكيل الإخباري - أطلقت أمانة عمان خطتها الاستراتيجية 2022- 2026 والتي تضمنت 212 مشروعاً ومبادرة لتحقيق 15 غاية استراتيجية و30 هدفاً استراتيجياً بقيمة إجمالية 918 مليون دينار خلال الخمس سنوات القادمة، وتنسجم مع الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي.



يذكر أن هذه الموازنة مخصصة لمشاريع نوعية لاحداث اثر مباشر في الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير التشريعات وتعزيز الاستثمار ورفع جودة حياة المواطن والبيئة والنقل والحلول المرورية والبنية التحتية، وتتصدى للتحديات مثل التغير المناخي وازدياد عدد السكان، هذا بالإضافة إلى الموازنات الاخرى المخصصة لإدامة العمل البلدي التقليدي والنفقات التشغيلية وغيرها.

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وتهدف الخطة الإستراتيجية الى تطوير المرافق العامة والخدمات خاصة النقل العام والبنى التحتية والتصميم الحضري والبيئة النظيفة والمستدامة وسيادة القانون وضمن أربعة محاور رئيسية هي جودة الحياة والبيئة، النقل والحلول المرورية والبنية التحتية، الاستثمار، والتشريعات.

اولا : محور نوعية الحياة والبيئة وتضمنت الاستراتيجية مشاريع من أبرزها:



إنشاء متنزهات وحدائق جديدة وإعادة تأهيل وتطوير حدائق بقيمة 44 مليون دينار خلال 5 سنوات ويبدأ العمل هذا العام 2022 وتشمل من منتزهات و حدائق كبرى City parks و حدائق أحياء والعمل على استدامتها وتوفير المرافق اللازمة لاحتضان النشاطات المختلفة بما يسهم بتحقيق استراتيجية عمان خضراء (GCAP) ومواجهة تحديات التغير المناخي بإنشاء حدائق أحياء جديدة عدد (13) وإعادة تأهيل وتطوير حدائق أحياء قائمة ومتنزهات عدد (26) واستكمال مشروع إنشاء حدائق الملك عبدالله الثاني (المرحلة الرابعة والخامسة) واعادة تأهيل حدائق الملك عبدالله الاول / وادي صقرة.



إنشاء شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير في هذا العام 2022 وتهدف لتحقيق الإدارة الشاملة لمنظومة إدارة النفايات الصلبة بمراحلها المختلفة (الجمع ، النقل ، الفرز ، التدوير ، المعالجة و إنتاج الطاقة النظيفة بما يسهم بتحقيق المعايير البيئية العالمية و أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وسيكون المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP Module ).



مشروع عمان مدينة ذكية وهو برنامج متكامل (من 10 مشاريع ) لتعزيز القدرة التنافسية و كفاءة المدينة بالاعتماد على البيانات الحضرية في الوقت الحقيقي (Real Time) باستخدام الإنترنت ، لربط مختلف مكونات البنية التحتية والخدمات المقدمة للارتقاء بنوعية الحياة لمواطني عمّان وزوارها وسيكون المشروع بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP Module ).



تطوير خطة شرق عمان الاستراتيجية التنموية ويهدف الى جذب الاستثمارات التجارية والسكنية و لتعزيز الازدهار الاقتصادي ، تضم منطقة الدراسة 4 مناطق (منطقة احد، منطقة ماركا, منطقة النصر، منطقة القويسمة) و بكلفة تقديرية 1.5 مليون دينار.



مشروع المعالجة البيولوجية الميكانيكية للنفايات: ويهدف المشروع إلى إنشاء (منشأة ميكانيكية- بيولوجية) لمعالجة النفايات العضوية بطاقة إنتاجية مبدأية تصل إلى 239 طن/ يومياً والذي سيقوم على إعادة تدوير النفايات وانتاج الطاقة والسماد ، ويبدأ العمل فيه هذا العام 2022 و بكلفة تقديرية 11 مليون دينار.



مشروع اعادة تدوير النفايات من القطاع التجاري: تطوير الإطار الاستراتيجي لإعادة تدوير النفايات الصلبة التجارية لأمانة عمان الكبرى بهدف تحقيق العديد من الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على عمان كمدينة مرنة ومستدامة وخضراء ، ويبدأ العمل فيه هذا العام 2022 و بكلفة تقديرية 12 مليون دينار.



مشروع التنمية العمرانية المستدامة: وهو مشروع مدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يهدف الى تطبيق معايير الاستدامة الحضرية للمدينة ومواجهة التغيرات المناخية وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون و بكلفة تقديرية 2.64 مليون دينار.



برنامج تمكين الشباب والمرأة والتوعية المجتمعية: ويهدف إلى توفير برامج تدريبية ورفع قدرات فئتي الشباب المرأة لتمكينهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل بالإضافة الى التمكين المعرفي والتوعية في المجالات السياسية والصحية والنفسية وغيرها، ويبدأ العمل فيه هذا العام 2022 و بكلفة تقديرية 1.85 مليون دينار.



برامج تنمية الإبداع والابتكار للأطفال والشباب وتنمية ثقافة القراءة: من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع منها : مشروع دعم وتسويق صناع الابداع والمحتوى الثقافي، و مبادرة "خطوة ونحو المستقبل" و مشروع دعم الموهوبين بمختلف فئاتهم (شعراء، فنانين, رسامين)، مبادرة اقرأ ، ويبدأ العمل فيه هذا العام 2022 و بكلفة تقديرية 855 ألف دينار.



برنامج الترفيه المجتمعي: مهرجان صيف عمان ، احتفالات يوم المدينة ، والاحتفالات الوطنية والمناسبات الدينية وفعالية عمان بيتنا ، و مخيـم بالأردن بنكبر ويبدأ العمل فيه هذا العام 2022 و بكلفة تقديرية 610 آلاف دينار.



ثانيا : محور النقل والحلول المرورية والبنية التحتية وتضمنت الاستراتيجية مشاريع من أبرزها:



إطلاق استراتيجية النقل العام للعشر سنوات القادمة 2022-2032 وتشمل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الباص سريع التردد BRT-Phase 2 والتوسع في خدمات النقل العام (الباصات المغذية ) وتحديث المخطط الشمولي للنقل و المرور لمدينة عمان (TMMP) للأعوام العشر القادمة والبدء بإعداد الدراسات والتصاميم للمشاريع الموصى بها من مخرجات المخطط الشمولي للنقل و المرور لمدينة عمان TMMP .



مشروع حافلات التردد السريع BRT-المرحلة الاولى باستثمار البنية التحتية المجهزة لمشروع الحافلات سريعة التردد ، بكلفة 71 مليون دينار.



مشروع حافلات التردد السريع BRT-المرحلة الثانية ويتضمن تصميم و تنفيذ البنية التحتية للمسارات الاربعة بطول 50 كم و بكلفة 210 مليون دينار.



مشروع باص عمان ويشمل شراء و تشغيل 136 حافلة و 15 حافلة كهربائية ليصبح عدد الحافلات العاملة 286 حافلة، وبتكلفة 70 مليون دينار .



إنشاء واعادة تأهيل شارع الغباوي التنموي بطول 24 كم و بما يتضمنه من تقاطعات و تحسينات مرورية انسجاما مع خطة نمو المدينة و توسعها المستقبلي بإتجاه الشرق وخدمة المشاريع الحيوية (الميناء البري ، المسلخ ، مدينة السيارات ، مكب الغباوي ) بكلفة 22 مليون دينار.



تطوير منظومة إدارة المرور في المدينة (Smart Traffic Management) من خلال تطوير التشريعات و الأنظمة لتتوافق و التطورات الفنية و التقنية للتحكم و السيطرة على العملية المرورية و التعاون و الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المختصة و بكلفة 14 مليون دينار .



ثالثا : محور الإستثمار وتضمنت الاستراتيجية مشاريع من أبرزها:



مشروع مدينة السيارات وهو مشروع يجمع وكالات السيارات الجديدة والمستعملة بهدف إيجاد محطة واحدة مركزية و متخصصة لتقديم جميع الخدمات المتعلقة ببيع وشراء السيّارات في منطقة الماضونة ، وتبلغ مساحة أرض المشروع (900,000) متر مربع و بكلفة 70 مليون دينار.



مشروع المسلخ الجديد وهو مشروع تنموي يضم مسلخاً وفقا لأعلى المواصفات والمتطلبات والشروط البيئية والصحية العالمية في منطقة الماضونة وتبلغ مساحة أرض المشروع (140,000) متر مربع، و بكلفة 35 مليون دينار.



هذا بالإضافة إلى توقيع (11) عقدا لمشاريع صغيرة و متوسطة بقيمة (17) مليون دينار و التي تخدم المواطن الاردني وتوقيع اتفاقية مشروع الرعاية الصحية والتعليم الطبي مع الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بقيمة (400) مليون دينار .

رابعا : محور التشريعات:

يذكر أن تنفيذ بعض محاور الاستراتيجية يتطلب تعديل وإصدار بعض التشريعات مثل قانون السير وقانون تنظيم المدن والقرى وقانون ضريبة الأبنية والأراضي ونظام التخطيط والتنظيم لمدينة عمان لتتلائم مع أهداف الخطة ومتطلبات التحديث والتطوير لمواكبة التطورات التقنية.



يشار إلى أنه قد تم إعداد الخطة الاستراتيجية لأمانة عمان الكبرى للأعوام (2022-2026) باعتماد النهج التشاركي و بمساهمة واسعة النطاق من قبل مختلف الوحدات الإدارية في الأمانة والمعنيين الخارجيين، فيما وضع القائمون على الاستراتيجية مدخلات بناء أهمها خطة التغير المناخي، خطة عمان خضراء، خطة عمان مدينة ذكية، استراتيجية المدن الصحية، تقرير الأداء المؤسسي ومنعة مدينة عمان في مواجهة فيروس كورونا وركزت على أولويات المدينة التي يتصدرها النقل العام، والتغير المناخي والبيئي، والتخطيط الحضري للمدينة، وتعزيز دور المواطن والمشاركة المجتمعية.



