حدث هام قد يغيّر اتجاه الذهب اليوم

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث أدت مخاطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، وهو ما يلقي بظلاله على ضغوط احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.

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وقال كيلفن وونج، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: "إن عدم اليقين في الجبهة الجيوسياسية هو ما يدعم هذا الاتجاه الصعودي الذي لا يزال سائدًا في الذهب".



وأضاف وونج أنه على الرغم من أن "بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول قد يضيف بعض الضغط إلى الدعم المستمر للذهب... على المدى القصير، سنبدأ في رؤية القليل من التعزيز والتراجع المحتمل".



يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدًا. أصبح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الآن أكثر حذرًا بشأن مناقشة توقيت تخفيضات أسعار الفائدة، حيث أشار رئيس البنك جيروم باول يوم الثلاثاء إلى أن أسعار الفائدة قد تظل أعلى لفترة أطول.



وفيما يقوم متداولو العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة الفيدرالي الآن بتسعير أقل من 50 نقطة أساس لتخفيضات أسعار الفائدة لعام 2024، يراهنون على خفض الربع الأول من نقطة مئوية للوصول في سبتمبر.



وتترقب الأسواق صدور مؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية الهام خلال تعاملات اليوم، حيث تتأثر أسعار الذهب بهذا المؤشر بشكل ملحوظ عادة.











