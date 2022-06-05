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الأحد، 05-06-2022 10:20 ص

حركة البضائع المستوردة بحراً ترتفع 17.2% خلال الربع الأول من العام الحالي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت بيانات إحصائية، إن حجم البضائع المصدرة والمستوردة وحركة المناولة بحراً خلال الربع الأول من العام الحالي في الأردن، ارتفعت بشكل ملموس، حيث ارتفعت حركة المناولة عبر ميناء العقبة (13.5%) وحجم البضائع المستوردة (17.2%) والمصدرة (10.2%). 

وبحسب أرقام وزارة النقل، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" بلغ عدد السفن التي أمّت ميناء العقبة خلال الربع الأول من العام الحالي (342) سفينة، بالمقارنة مع (345) سفينة في الربع الأول من 2021، وبنسبة انخفاض بلغت (-0.9%). 

وارتفع عدد الركاب عبر خط ( العقبة - نويبع) بشكل ملحوظ ليصل إلى (295%) حيث بلغ عدد الركاب (72050) راكب بالمقارنة مع (18227) راكب في  الربع الأول من 2021 ،  كما ارتفع إجمالي عدد الشاحنات عبر الخط بنسبة (21.2%) ليصل إلى (8852) شاحنة. 

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وعلى ذات الصعيد، بينت الأرقام أن إجمالي عدد السيارات المستوردة والمصدرة ارتفع بنسبة (15%) ليصل إلى (28563) سيارة، بالمقارنة مع (24846) سيارة خلال الربع الأول من 2021. 

وعن حجم البضائع المستوردة، فقد بلغت (2.6 مليون طن) في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع (2.2 مليون طن) في ذات الفترة من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت (17.2%) بسبب ارتفاع حجم البضائع المستوردة عبر ميناء العقبة الجديد بنسبة (40%) وعبر رصيف النفط بنسبة (1%)، فيما ارتفع حجم البضائع المصدرة إلى (2.6 مليون طن) مقارنة مع (2.4 مليون طن) العام الماضي. 


وزادت حركة الحاويات عبر ميناء الحاويات بنسبة (13.7%) ليصل إلى (199297) حاوية خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع (175248) حاوية في الربع الأول من العام الماضي. 


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