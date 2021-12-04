السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

المومني لـ"الوكيل الاخباري": التعديل على فرز الأصوات بالانتخابات لم يقر رسمياً

ملف النحاس في ضانا يعود من جديد وإعلان نتائج الدراسات خلال أيام

تراجع عملة بتكوين اكثر من ٢٠٪

أول استجواب نيابي.. نائب يستجوب أمانة عمان - تفاصيل

حقيقة تأجيل أقساط القروض على الأفراد والشركات

وادي الأردن: الأمطار التي دخلت السدود خلال المنخفض الأخير "لا تُذكر "

5078 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

خبير اقتصادي: الانكماش الاقتصادي وشيك وعلى الحكومة التحوط

بعد قرار الداخلية.. جمعية الفنادق توضح بشأن حفلات رأس السنة

بيت العمال: 84% من ذوي الإعاقة بلا عمل

السبت، 04-12-2021 12:43 م

حقيقة تأجيل أقساط القروض على الأفراد والشركات

820212414646714862285


الوكيل الإخباري - أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق عدم بحث تأجيل الأقساط والقروض المستحقة على الأفراد والشركات.

اضافة اعلان


وقال المحروق لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا يوجد أسباب لهذا التوجه في الوقت الحالي.


وأضاف أن قرار تأجيل الأقساط للقطاعات المتضررة من الجائحة الصادر عن البنك المركزي مستمر حتى نهاية العام الحالي.


وأشار المحروق إلى أن تأجيل الأقساط على القطاعات المتضررة من دون عمولات أو فوائد تأخير ينتهي نهاية العام، وتمديده أو وقفه بيد البنك المركزي.


وبلغت قيمة الأقساط المؤجلة خلال فترة الجائحة وحتى حزيران الماضي نحو 3.8 مليار دينار، بحسب تصريحات صحفية سابقة للمحروق.

 

وأعلن البنك المركزي الأردني آذار/ 2021 تمديد تأجيل الأقساط على القطاعات المتضررة حتى نهاية العام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بتكوين

تراجع عملة بتكوين اكثر من ٢٠٪

1634629974339

بالأرقام.. تعرف على نسب مساهمة القطاعات التجارية والصناعية في الناتج المحلي الإجمالي

تركيا ٢

معدل التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوياته في 3 أعوام

النفط

ارتفاع أسعار النفط عالميا

اقتصاد عالمي

صندوق النقد الدولي يحذر من انهيار اقتصادي

5d77f4ad-e04e-4e35-a0cb-8a002240611a

الحكومة تجدد اتفاقية استيراد النفط من العراق لعام جديد

أخبار متعلقة
1120213014256608831545

البنوك المحلية أقرضت 1.34 مليار دينار في 10 شهور

البنك المركزي (3)

البنك المركزي ينضم إلى شبكة تخضير النظام المالي العالمية

102-170333-bf394eb50b85473da6bebc9797a93783_700x400

الموازنة العامة سجلت عجزاً بمقدار 521.9 مليون دينار خلال 7 أشهر

البنك المركزي

7.3% ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في المملكة لنهاية الشهر الماضي

9

2.5 مليار قروض البنوك الأردنية في فلسطين

ffff

قروض البنوك تزيد 143 مليون دينار شهريا