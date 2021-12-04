حقيقة تأجيل أقساط القروض على الأفراد والشركات

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق عدم بحث تأجيل الأقساط والقروض المستحقة على الأفراد والشركات.

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وقال المحروق لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لا يوجد أسباب لهذا التوجه في الوقت الحالي.



وأضاف أن قرار تأجيل الأقساط للقطاعات المتضررة من الجائحة الصادر عن البنك المركزي مستمر حتى نهاية العام الحالي.



وأشار المحروق إلى أن تأجيل الأقساط على القطاعات المتضررة من دون عمولات أو فوائد تأخير ينتهي نهاية العام، وتمديده أو وقفه بيد البنك المركزي.



وبلغت قيمة الأقساط المؤجلة خلال فترة الجائحة وحتى حزيران الماضي نحو 3.8 مليار دينار، بحسب تصريحات صحفية سابقة للمحروق.

وأعلن البنك المركزي الأردني آذار/ 2021 تمديد تأجيل الأقساط على القطاعات المتضررة حتى نهاية العام.