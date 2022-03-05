حكم يلزم بنوكاً لبنانية بتحويل أموال محتجزة لبريطانيين.. هل يفتح باب المطالبات؟

الوكيل الإخباري -قالت رابطة مودعين في لبنان، إن بنك عودة اللبناني أغلق أكثر من 30 حسابا تخص مواطنين بريطانيين أو أقارب لهم، وذلك بعد أن أمرته محكمة في لندن بتحويل أموال محتجزة في القطاع المصرفي إلى عميل بريطاني.

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والأمر الصادر في 28 فبراير/شباط والذي يطالب بنك عودة وبنك سوسيتيه جنرال لبنان بتحويل 4 ملايين دولار، هو أول حكم بريطاني يلزم بنوكا لبنانية بتحويل دولارات من النظام المالي المصاب بحالة من الشلل، مما قد يشجع على مطالبات مماثلة.



وقال مسؤول في بنك عودة لرويترز إن البنك: "يطلب من المقيمين البريطانيين تطبيق الشروط التي تطبق على أي شخص يفتح حسابا جديدا.. لا تحويلات دولية ولا سحبا نقديا".

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