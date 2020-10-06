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الثلاثاء، 06-10-2020 12:12 م

حماد: توجيهات ملكية لتسهيل الاستثمار بالأردن

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الداخلية سلامة حماد ، أن التوجيهات الملكية السامية تركز باستمرار على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين، وتوفير البيئة الإستثمارية المثلى لهم باعتبار أن الإستثمار رافد رئيسي من روافد الاقتصاد الوطني.

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وأضاف حماد في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، انه وامتثالا للتوجيهات الملكية فان وزارة الداخلية تعمل على تبسيط الاجراءات ،وتقديم التسهيلات التي تضمن توطين الاستثمار في المملكة ، وفتح المجال امام المستثمرين لممارسة نشاطاتهم التجارية ، واقامة مشاريعهم الانتاجية دون معوقات وتذليل الصعوبات التي تواجههم فنيا واداريا وتقنيا.


وأوضح وزير الداخلية انه بناء على مطالبات مقدمة من عدد من المستثمرين في دول الجوار يرغبون بنقل استثماراتهم الى المملكة ، فان وزارة الداخلية مستمرة في تقديم التسهيلات للمستثمرين في القطاعات المشمولة بقانون الاستثمار ، وبما يضمن اختصار الوقت والجهد عليهم ، ويواكب المتطلبات الحديثة للبيئة الإستثمارية الجاذبة.

 


 




 

 


 

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