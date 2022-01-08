السبت 08-01-2022
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السبت، 08-01-2022 09:22 ص

حماية المستهلك تكشف أسباب ارتفاع الأسعار

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الوكيل الإخباري - قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، اليوم السبت، إن عدم وجود الرقابة في الأسواق على الأسعار خلال جائحة كورونا، من قبل وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية، كان أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار.

وأضاف عبيدات أنه من السبت إلى الخميس ارتفعت أسعار 47 سلعة من أصل 105 سلعة ارتفعت خلال عام واصفا الارتفاع بالمحزن والمؤلم.

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وأوضح أن ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية أدى إلى زيادة عدد العائلات التي تعاني جراء ارتفاع نسب الفقر في الأردن، واصفا إياه ارتفاع الأسعار بشكل محزن ومخجل.


ودعا عبيدات وسائل الإعلام للتجول في الأسواق وملاحظة كيف ارتفعت تلك الأسعار، ومقارنتها بالأعوام السابقة، بالإضافة إلى انخفاض كمية الاستهلاك جراء الارتفاع الجنوني في الأسعار.


ولفت إلى أن الكميات التي تورد إلى الأسواق هي ذاتها لكن غياب الرقابة شجع بعض التجار المحتكرين على رفع الأسعار واستغلال المواطنين خلال الجائحة، وهو ما زاد من بؤر الفقر في الأردن.

 




 

 


 

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