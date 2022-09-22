حملة نظفوا العالم تنطلق على شواطئ العقبة

الوكيل الإخباري- انطلقت على شواطئ العقبة حملة نظفوا العالم للعام 2022 التي نظمتها الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية بمشاركة 700 مشارك من الشركات والمؤسسات الوطنية بالتزامن مع اطلاقها في 130 دولة في العالم.\

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واكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت خلال رعايته حفل الاطلاق امس الاربعاء بحضور محافظ العقبة خالد حجاج، ان الحملة تهدف بالدرجة الأولى الى ايجاد ثقافة مجتمعية للحفاظ على نظافة البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص لما لها من اهمية في مدينة العقبة السياحية التي تستقبل عشرات الآلاف من الزوار سنويا .



بدوره قال الحجاج ان الحملة تعزز المشاركة المجتمعية وتعريف المواطنين بخطر النفايات البلاستيكية في جوف البحر، لافتا الى حرص الحكومة على ان تكون البيئة نظيفة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة وان تكون العقبة قدوة لجميع المحافظات في تنظيم حملات بيئية مشابهة لتعكس الصورة الحضارية للاردن امام زواره .

واكد المدير التنفيذي للجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية محمد الطواها ان من اهم اهداف الحملة استدامة المصادر البيئية للحفاظ على المواقع السياحية والأثرية والارث الطبيعي للبيئة البحرية، ورفع الوعي حول خطر الملوثات والنفايات الصلبة على الانظمة البيئية خصوصا ان اكثر من 80 بالمائة من النفايات البحرية مصدرها اليابسة.

بدوره قال مدير عام شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية ديرك ويجينين، إن هذه الفعالية تساهم فى حماية البيئة والحفاظ على استدامة التنوع البيولوجي والتوازن البيئي وتساعد جهود المؤسسات المعنية والتي تسعى الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وخاصة البند 14 والمتضمن الحياة تحت الماء والمعني بالحفاظ على البيئة البحرية، مؤكداً ان الشركة تقوم بتطوير إطار عمل شامل للمسؤولية المجتمعية لإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتنا، كما تحرص على المشاركة في الأنشطة والبرامج المجتمعية في العقبة.

