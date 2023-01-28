خام النفط الأميركي يخسر 2% في أسبوع

الوكيل الإخباري -
تراجعت أسعار النفط عند التسوية لتنهي الأسبوع على انخفاض طفيف إذ محت مؤشرات على قوة الإمدادات النفطية الروسية أثر بيانات أظهرت نموا أفضل من المتوقع للاقتصاد الأميركي وآمال في تعاف سريع للطلب الصيني.اضافة اعلان
وخلال جلسة أمس الجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 0.9 % لتجري تسويتها عند 86.66 دولار للبرميل، مرتفعة 3 سنتات فقط عن تسوية الأسبوع الماضي.
وهبط سعر الخام الأميركي 1.33 دولار بما يعادل 1.6 % إلى 7.68 دولار عند التسوية بانخفاض قدره 2% على أساس أسبوعي.
وقال متعاملون إنه من المتوقع زيادة تحميل النفط من الموانئ الروسية في البلطيق بنسبة 50 % هذا الشهر مقارنة مع ديسمبر إذ يحاول البائعون الوفاء بالطلب القوي في آسيا والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. ( سكاي نيوز
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