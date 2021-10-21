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الخميس، 21-10-2021 09:03 ص

خام 'برنت' يبلغ أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018

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الوكيل الإخباري- ارتفع مساء أمس الأربعاء سعر مزيج "برنت" في العقود الآجلة إلى 85.82 دولار للبرميل، في أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018.

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وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نوفمبر، والتي انتهى أجلها أمس الأربعاء 91 سنتا أو 1.1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 83.87 دولار للبرميل.


كما صعدت عقود ديسمبر 98 سنتا، لتبلغ عند التسوية 83.42 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار الخام وسط شح المعروض، مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في زيادة بطيئة في الإنتاج بدلا من التدخل لضخ المزيد من الخام في السوق، وفي ظل تصاعد الطلب الأمريكي.


ولا تزال أسواق النفط بشكل عام مدعومة على خلفية أزمة الفحم والغاز العالمية، التي أدت إلى التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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