خبراء: لا مؤشرات حول ارتفاع أسعار الذهب عالمياً في الأيام القادمة

الوكيل الإخباري - قال عدد من الخبراء الاقتصاديين لدى كوميرز بنك، أنه بالرغم من تعافي معدن الذهب إلى حد ما بعد الانخفاضات التي شهدها مؤخراً، إلا أنه لا توجد أية مؤشرات صعودية لمعدن الذهب في الأيام القادمة.

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ووفقا لما نقلته منصة investing فان البنك الفيدرالي الأمريكي سوف يستمر في رفع معدل الفائدة لا محالة، خاصة أن بيانات سوق العمل الأمريكي لا تدعم توقف البنك عن رفع سعر الفائدة.



وتشير توقعات الأسواق إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس باجتماعه في كانون الأول المقبل. ( investing )



