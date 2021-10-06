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الأربعاء، 06-10-2021 01:38 م

خبراء يرجحون بلوغ أسعار الغاز في أوروبا مستويات خيالية

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الوكيل الإخباري - يرى خبراء أن مستوى أسعار الغاز في أوروبا سيعتمد إلى حد كبير على مدى قسوة الطقس خلال موسم الشتاء الجاري، مرجحين احتمال أن تصعد إلى مستوى 2000 دولار لكل ألف متر مكعب.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، حيث صعدت بأكثر من الضعف منذ أغسطس الماضي، وخلال تعاملات اليوم تجاوزت الأسعار مستوى 1600 دولار لكل ألف متر مكعب.

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وقال أحد الخبراء: "نحن لا نستبعد سعر 2000 دولارا، لأن أوروبا مجبرة الآن على التنافس مع آسيا للحصول على كميات إضافية من الغاز، وهذا شيء يحدده السعر".


وقبل ذلك أشار المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة إلى أن أسعار الغاز في أوروبا ستبقى خلال فصل الشتاء عند مستويات مرتفعة، لكنها ستنخفض في فصل الربيع القادم.


كذلك حذر من احتمال حدوث أزمات طاقة جديدة في أوروبا، وقال: "يجب أن تستعد أوروبا لأزمات طاقة مستقبلية محتملة، كما يجب عليها أن تزيد من استعدادها ومرونتها في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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