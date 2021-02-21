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الأحد، 21-02-2021 03:37 م

"بشكل مفاجئ وسريع"

خبراء يكشفون مستقبل عملة البيتكوين

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - يرى خبراء أن عملة "البيتكوين" ستستبدل نموها السريع بهبوط مفاجىء، ويأتي ذلك في وقت تسجل فيه العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم مستويات عالية قياسية تقريبا كل يوم.

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ويرى ميخائيل بيلييف، الخبير في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، أن العملة الرقمية ستهبط بشكل مفاجىء وسريع، وقال: "بمجرد أن ينتهي نمو العملة، الذي لا يمكن أن يستمر إلى لا نهاية، فسيتجه المستثمرون نحو جني الأرباح، وإن لم تكن هناك تقارير أو أخبار جديدة تدعم النمو ستهوي العملة بسرعة وبشكل مفاجئ".


وارتفع سعر عملة "البيتكوين" خلال الشهر الأخير بنسبة 66% على خلفية اهتمام بعض الشركات الكبرى بهذه العملة، وخصوصا شركة "تسلا" التابعة لرجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك.

 

وخلال تعاملات اليوم جرى تداول عملة "البيتكوين" في نطاق 57 ألف دولار، والذي يعد مستوى تاريخيا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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