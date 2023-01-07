خبراء: 2023 عام الذهب والأسعار ستصل إلى 4000 دولار للأوقية

الوكيل الإخباري - توقع العضو المنتدب وكبير مسؤولي الاستثمار في سويس آسيا كابيتال، يورج كينر، أن أسعار الذهب عالمياً قد ترتفع إلى 4000 دولار للأوقية العام الحالي، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود التي تُبقي الأسواق متقلبة.



وبيّن كينر في توقعاته، التي نشرتها وكالات اقتصادية، أن هناك فرصة جيدة لأن ترى سوق الذهب خطوة كبيرة، مضيفاً لن تكون 10% أو 20% فقط، لكنها خطوة ستحقق ارتفاعات جديدة.

اضافة اعلان



وأوضح أن العديد من اقتصادات العالم قد تواجه الركود في الربع الأول من العام الحالي، مما سيؤدي إلى إبطاء العديد من البنوك المركزية من وتيرة رفع أسعار الفائدة وجعل الذهب على الفور أكثر جاذبية.



وقال كينر إن الذهب هو الأصل الوحيد الذي يمتلكه كل بنك مركزي.



من جهته توقع رجل الأعمال وخبير التنمية وصاحب كتاب (الأب الغني والأب الفقير) روبرت كيوساكي، أن ترتفع أسعار الذهب خلال العام الحالي إلى 3800 دولار للأوقية على الأقل، بينما ستصل الفضة إلى 75 دولاراً. وكالات