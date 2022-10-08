السبت 08-10-2022
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السبت، 08-10-2022 11:09 ص

خبيرة اقتصاد توضح الأسباب التي تجعل الدولار الأمريكي يزداد قوة

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الوكيل الإخباري - قالت كبيرة استراتيجي السوق العالمية في Invesco كريستينا هوبر، لماذا يزداد الدولار الأمريكي قوة في الأسواق، وما إذا كان ذلك مؤشرًا على ركود قادم أم لا.

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وتعتقد هوبر وفقا لما نقلته شبكة ( سي ان ان ) أنه يتعين علينا النظر إلى العوامل المحركة الرئيسية للدولار الأمريكي.


وأشارت إلى أن هذه العوامل هي النمو وتوقعاته بالنسبة لباقي البلدان، وإلى أين تتجه المعدلات.


وأضافت هوبر أن عامل آخر فريد من نوعه بالنسبة للدولار الأمريكي، وهو وضعه كملاذ آمن.


وقالت إنه قد أصبح هذا واضحاً بشكل لا يصدق في الأيام الأخيرة عندما يكون هناك تقلب، وعندما يكون هناك الكثير من عدم اليقين، هناك هجرة إلى الدولار الأمريكي. ( سي ان ان

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