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الأحد، 10-04-2022 01:06 م

خبير ألماني يسمي الحد الأدنى لفترة اعتماد بلاده على الغاز الروسي

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الوكيل الإخباري -اعتبر ميخايل هوتر، مدير معهد الاقتصاد الألماني في كولونيا، أن ألمانيا ليس بإمكانها الاستغناء عن الغاز الروسي لمدة عامين آخرين على الأقل.

وفي تقرير لها نشر اليوم الأحد، نقلت صحيفة "Handelsblatt" الألمانية عن الخبير الاقتصادي قوله: "سنعتمد على الغاز الروسي لمدة عامين آخرين على الأقل. من الوهم الاعتقاد أن الدولة يمكن أن تدعم قطاعات بأكملها لفترة طويلة من خلال إعانات بقيمة مليارات اليورو والعمل قصير الأجل (في حال التخلي عن الغاز الروسي)".

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وأشار كاتب التقرير، سيباستيان ماتس، إلى أن فرض حظر على توريدات الغاز الروسي سيؤدي إلى توقف عمل بعض الشركات وقطاعات الاقتصاد.

وأضاف: "لا يمكن استبدال سوى ثلث إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا على المدى القصير بغاز مسال من أجزاء أخرى من العالم".

وقبل أيام أكد وزير المال الألماني كريستيان ليندنر أن بلاده لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي "في الوقت الراهن" وأن العقوبات المفروضة على موسكو في هذا القطاع ستضر أوروبا أكثر من روسيا.

 

روسيا اليوم

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