خبير اقتصادي: ارتفاع التضخم بالأردن يعني المزيد من ارتفاع الأسعار

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - اعتبر الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش أن توقعات محافظ البنك المركزي عادل شركس اليوم الثلاثاء، بارتفاع التضخم في الأردن إلى 3.8% مع نهاية العام، يعني حتماً مزيداً من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

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وقال عايش لـ " الوكيل الإخباري" إن ارتفاع التضخم في المملكة يعني المزيد من رفع أسعار السلع والخدمات، وأهمها أسعار الغذاء والطاقة، التي تشهد ارتفاعاً عالمياً.



وأوضح أن تصريحات شركس حول اجمالي التضخم تضمن نسبة 2.6% خلال الشهور الاربعة الأولى من العام ، اضافة إلى تضخم متوقع لنهاية العام بنسبة 1.2% والتي سيصل معدلها الإجمالي إلى 3.8% ، ما اعتبره تفاؤلاً من قبل شركس حول نسب التضخم المتوقعة حتى نهاية العام 2022.



وأكد عايش على أن توقعات شركس متفائله جداً، في الوقت الذي تشهد فيه كبريات الدول معدلات تضخم تتجاوز الـ 10%.



وقال إن أي ارتفاع بمعدل التضخم له سلبيات عدة أبرزها رفع أسعار الفائدة، وانخفاض القيمة الشرائية، وتراجع الاستثمار، وتراجع الاستهلاك والطلب.



ودعا عايش إلى أهمية تغيير أدوات السياسة الاقتصادية في الأردن، وتفعيل مبدأ الإعتماد على الذات لمواجهة ما وصفه بـ "مد التضخم القادم."



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