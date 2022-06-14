الثلاثاء 14-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

التربية توضح تفاصيل تطوير مناهج التوجيهي

وزير الزراعة : لا استيراد للتفاح بعد منتصف تموز

وزير العمل يبحث مع غرفة تجارة وصناعة قطر زيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص القطري

اتفاقية تعاون بين الطفيلة التقنية ورابطة علماء الأردن

مديرية شباب المفرق تنفذ عدة نشاطات هادفة

اعتماد أول مركز لليقظة الدوائية بإقليم الشمال في مستشفى الملك المؤسس

جلسة حوارية في المفرق عن الفرص والتحديات التنموية

إطلاق خط جوي جديد بين ميلان وعمان

اختتام دورة تدريبية في الطفيلة حول التربية الإعلامية والرقمية

بحث الاستعدادات اللازمة في البلقاء لعقد امتحان التوجيهي

الثلاثاء، 14-06-2022 04:36 م

خبير اقتصادي: ارتفاع التضخم بالأردن يعني المزيد من ارتفاع الأسعار

15492936612


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - اعتبر الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش أن توقعات محافظ البنك المركزي عادل شركس اليوم الثلاثاء، بارتفاع التضخم في الأردن إلى 3.8% مع نهاية العام، يعني حتماً مزيداً من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

اضافة اعلان


وقال عايش لـ " الوكيل الإخباري" إن ارتفاع التضخم في المملكة يعني المزيد من رفع أسعار السلع والخدمات، وأهمها أسعار الغذاء والطاقة، التي تشهد ارتفاعاً عالمياً.


وأوضح أن تصريحات شركس حول اجمالي التضخم تضمن نسبة 2.6% خلال الشهور الاربعة الأولى من العام ، اضافة إلى تضخم متوقع لنهاية العام بنسبة 1.2% والتي سيصل معدلها الإجمالي إلى 3.8% ، ما اعتبره تفاؤلاً من قبل شركس حول نسب التضخم المتوقعة حتى نهاية العام 2022.

وأكد عايش على أن توقعات شركس متفائله جداً، في الوقت الذي تشهد فيه كبريات الدول معدلات تضخم تتجاوز الـ 10%.


وقال إن أي ارتفاع بمعدل التضخم له سلبيات عدة أبرزها رفع أسعار الفائدة، وانخفاض القيمة الشرائية، وتراجع الاستثمار، وتراجع الاستهلاك والطلب.


ودعا عايش إلى أهمية تغيير أدوات السياسة الاقتصادية في الأردن، وتفعيل مبدأ الإعتماد على الذات لمواجهة ما وصفه بـ "مد التضخم القادم."

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



إقرأ ايضا
6202213173129220421566

تصفية شركة الأراضي المقدسة للتأمين

1207

ارتفاع أسعار النفط عالميا

0L5A1502 - Copy

622 مليون دينار تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة للمملكة العام الماضي

321061-821542695

بتكوين تهوي إلى 23 %

p08mqbrp

حملة طارئة لتجنب كارثة ناقلة "صافر" النفطية

2 - Copy

انخفاض أسعار الذهب محلياً

أخبار متعلقة
1782759_0

توقعات برفع الفيدرالي الامريكي اسعار الفائدة الأسبوع المقبل

2ac3e7f5-1635-4a9e-9174-2a3be1055c54

مذكرة تفاهم بين الاردن والتشيك للتعاون في مجال الطاقة والتعدين

017c2dae-285705

توقعات بتسارع معدل التضخم في الأردن في 2022

Electric-vehicles-hero-752x357

خبير يدعو الحكومة لإلغاء كل الضرائب على المركبات الكهربائية

0L5A1502 - Copy

564 مليون دولار لتغطية ضمانات الاستثمار في الأردن

c59904e386

البنك الدولي: الحرب في أوكرانيا قد تثير ركوداً عالمياً