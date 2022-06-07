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الثلاثاء، 07-06-2022 02:01 م

خبير اقتصادي: رؤية التحديث الاقتصادي خطة لمواجهة التغيرات والتحولات الاقتصادية

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد الخبير المالي و الإقتصادي الدكتور حسام عايش أن رؤية التحديث الاقتصادي، التي أُطلقت أمس الاثنين، تعتبر بمثابة "خطة وطن " لمواجهة التغيرات والتحولات الاقتصادية التي يمر بها العالم ، وفرصة ذهبية لتعويض ما فات على الأردن من فرص .

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وأضاف عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن الأردن اليوم لا يملك ترف إضاعة الوقت في إنجاز هذه الرؤية، وفقا لما ورد في محاورها، مبيناً أن أي تراجع في الالتزامات التي تم التعهد بها سيكون تأثيره كبيراً على الاقتصاد الوطني. 

وشدد على أهمية توفير معادلة صحيحة للتعامل مع هذه الرؤية، من حيث جذب الاستثمارات، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل، والتوسع في التكنولوجيا والتحول الرقمي وغيرها، منوهاً أن كل هذه العناوين ضرورية لإعادة سريان الدماء في الاقتصاد، و إعادة ثقة المواطن بادارة الملف الإقتصادي.

 

وأشار عايش إلى أن هذه الرؤية حاسمة في وضع الأردن على عتبات تحول جديد في الاقتصاد والاستثمار لغايات تحقيق الأفضل للمواطن.


وختم، بانه لا بد من وجود ممكّنات لتقييم ودراسة الآثار خلال تنفيذ الرؤية، والتعديل عليها إذا لزم، وفقا لجدول زمني، ووضع أهداف مرحلية يتم القياس عليها اولاً بأول.


وكان قد رعى جلالة الملك عبدالله الثاني يوم أمس الاثنين، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي – إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية.


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