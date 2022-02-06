الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يكشف ملابسات احراق مركبة في عمّان ويقبض على الفاعل والمحرّض

وسائل اعلام مغربية تكشف سبب تأخر جنازة الطفل ريان

الوطني لحقوق الإنسان: حق الخصوصية مكفول بالدستور

الحواتمة يوجه بتوفير الدعم لمرتبات السير

ضبط 8 أشخاص خالفوا الحجر المنزلي في المفرق

الأرصاد: المنخفض الجوي عدّل الموسم المطري بنسبة 1- 12%

المفلح :رفد إدارة حماية الأسرة والأحداث بالاخصائيين النفسيين

مصدر أمني يوضح حول فيديو اطلاق نار داخل أحد المولات

الاشغال: تعاملنا مع 89 بلاغاً خلال المنخفض

ارتفاع حجم التداول في سوق العقار 8% خلال الشهر الماضي

الأحد، 06-02-2022 12:24 م

خبير اقتصادي: رفع الرواتب في الأردن لـ 500 دينار على الأقل بات امراً مُلحاً

69a17703-2cca-4952-a8f1-a6ecef1600fd


الوكيل الإخباري - قال الخبير المالي و الاقتصادي حسام عايش، إن مطالب زيادة الرواتب بسقوف مختلفة، يجب أن تأتي في ظل دراسات علمية دقيقة، تبرر مقدار ما سوف يتحقق من فائدة على المواطنين من جهة، وما سوف يترتب على الحكومة والضمان الاجتماعي من جهة أخرى. 

وأكد عايش لـ " الوكيل الإخباري" على أن الحد الادنى للرواتب والأجور في الأردن يفترض أن لا يقل عن 480 -500 دينار، مشيراً إلى أن مطالب رفع الرواتب من النواب جاءت في سياق عام وعلى شكل مناشدات لا أكثر.

اضافة اعلان


وبين أنه بالرغم من صعوبة رفع الحد الادنى للأجور بسبب تردي الحال الاقتصادي إلا أنه حاجة ملحة وعاجلة، لتحقيق إعادة التوازن في معادلة انسيابية السيولة في السوق، ورفع القدرة الشرائية للمواطن. 


وابدى عايش الاستغراب قائلا: إذا كان رفع الرواتب أمر صعب، لماذا لا يتم تخفيض الضريبة العامة على الدخل والمبيعات، لتحقيق نوع من الراحة المالية للمواطن؟، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 1.7% في نهاية 2021.


وأوضح، أن إدارة الملف الاقتصادي للحكومة المُعتمد على الديون والضرائب لتغطية النفقات لم يعد قادراً على تلبية احتياجات المواطنين، بالتالي المواطن لم يعد يشعر باي أثر من الاجراءات التي تقوم بها الحكومة، مثل الخفض الاخير الذي تم على رسوم سلع جمركية.


وختم عايش، أن تقديرات الحكومة حول تحقيق نسبة نمو بمعدل 0.7% خلال العام الحالي، ليصبح 2.07% أمر صعب التحقيق، في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية، وحالة الاقتصاد الكلي للبلاد، إلى جانب ما فرضته جائحة كورونا . 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
4a4f222a-7e7c-4111-a5db-a750811fbf47_16x9_1200x676

كوبا تفرض ضريبة جديدة قد تؤجج معضلة التضخم

0020

بـ 20 مليار دولار.. الصين تنوي الاستثمار في قطاع النفط الإيراني

77777

بتكوين تقود انتعاش سوق العملات المشفرة

61ffabb4504c9

ارتفاع حجم التداول في سوق العقار 8% خلال الشهر الماضي

20171008_1507427460-305223

انخفاض التضخم في الصين العام الحالي

4c975a4c-3191-4816-aed5-934bb7bc3bad_16x9_1200x676

حكومة خليجية مطالبة بفواتير تصل قيمتها إلى 119 مليار دولار

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-02-05 at 2.31.07 PM

الصناعة والتجارة: استراتيجية وطنية لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسيتها

319763_54_1621413048

المالية: انخفاض العجز المالي بنحو 280.3 مليون دينار

d3d29ea2-14b9-4b1c-89f9-18744c6aa86c

هام حول اقتطاع وتوريد الضريبة من الرواتب الشهرية

وزير المالية

العسعس يصدر امراً مالياً بشأن الرواتب والنفقات

339268_36_1633007599

حماية المستهلك تكشف أسباب ارتفاع الأسعار

سرقة

%29 انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة العام الماضي