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خبير اقتصادي يحذر من استمرار رفع أسعار الفائدة

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الثلاثاء، 01-11-2022 04:06 م

خبير اقتصادي يحذر من استمرار رفع أسعار الفائدة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

حذر الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش من استمرار سياسة رفع أسعار الفائدة على المقترضين وعلى الاقتصاد المحلي.

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وقال عايش لـ"الوكيل الإخباري"، إن رفع أسعار الفائدة سيزيد الأعباء على المدينين سواء أكانوا أفرادا أو مؤسسات وشركات، لافتا إلى أنه يجب التوقف عن رفع أسعار الفائدة كسياسة لمواجهة أعباء التضخم.

 

وأضاف أن رفع أسعار الفائدة سيزيد أيضا من قيمة القروض والأقساط وهو ما يعني نقص السيولة في السوق وتقليل الإنفاق في مجالات أخرى ما يؤدي إلى حالة من الركود في السوق المحلي.

 

وأشار عايش إلى أن البنك المركزي الأردني سيتخذ قرارا برفع أسعار الفائدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

ويترقب الأردنيون قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي حول أسعار الفائدة وسط توقعات برفعها بمقدار 75 نقطة أساس.

 

 

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