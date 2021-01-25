خبير اقتصادي يكشف مصير أسعار المشتقات النفطية محليا

الوكيل الإخباري - رجح الخبير الاقتصادي والنفطي، عامر الشوبكي، أن ترفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية ، نهاية الشهر الحالي ، بنسب تتراوح ما بين 3-4%.

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ولفت الشوبكي ، الإثنين في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" أن لتر البنزين قد يرتفع 3 قروش، بنوعيه ، اوكتان 90 و اوكتان 95 ، عدا عن ارتفاع قرشين على لتر السولار ، كما سيتم تثبيت سعر الكاز حسب القرار الحكومي السابق حتى بداية شهر نيسان القادم.



وقامت الحكومة برفع اسعار البنزين بنوعيه وكذلك السولار بواقع 3 قروش لكل لتر في بداية الشهر الحالي، ليصبح سعر السولار 500 فلساً/لتر، كما أصبح سعر البنزين 95 عند 910فلس/لتر، و سعر البنزين 90 عند 695فلساً/لتر، وتم تثبيت سعر الكاز عند 460فلس/لتر حتى بداية نيسان القادم، كما تقرر إبقاء قيمة فرق الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر، وتم أيضاً تثبيت سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير للاسطوانة.

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