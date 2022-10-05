الأربعاء 05-10-2022
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التربية تعدل وقت دوام مدارس الفترة المسائية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي
صُلح عمَّان تستمع لشاهدين من خارج الأردن في قضية فساد
مصدر حكومي: لا تغيير على موعد بدء دوام الوزارات والمؤسسات الرسمية
انطلاق حملة النظافة الوطنية في غابات اشتفينا بعجلون
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إطلاق مشروع إعادة تدوير العبوات البلاستيكية والزجاجية
أضخم حدث رقمي في الوطن العربي نحو ربع مليار متابع لملتقى "كلام مدينة" بالبحر الميت في الأردن
نهائيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" تُقام نهاية الأسبوع الحالي
مذكرة تفاهم بين زين الأردن وهواوي الأردن لتطوير المهارات التقنية للشباب
كورونا
كورونا
"كوفيد-19" طويل الأمد.. هذا ما يدركه العلم الآن عن فقدان حاسة الشم
السعودية تسجل 152 اصابة جديدة بفيروس كورونا
بدقيقة واحدة فقط.. اكتشف إصابتك بكورونا عبر الصوت!
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