خبير: الأردنيون مجبرون اليوم على خفض انفاقهم

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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قال الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش إن ارتفاع معدل التضخم في الأردن عند 5.2% سوف يجبر المواطنين على اتباع نمط استهلاكي مختلف يتم فيه خفض انفاقهم.وأضاف عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن ارتفاع معدل التضخم إلى هذا الحد أمر وارد في ظل ارتفاع أسعار السلع الاساسية التي يستوردها الأردن من الخارج، وهو ما يعني ارتفاعها محليا وبالتالي ارتفاع التضخم.وأشار إلى أنه بالنظر لسلة المستهلك الأردني في كل محافظة لوحدها يتبين أن عمان تسجل أعلى معدل تضخم وبنسبة قد تتجاوز 6%، لأنه وفقا للإحصاءات فإن قرابة 45% من اقتصاد المملكة في العاصمة، إلى جانب أن استهلاك المواطنين في عمان يختلف عن استهلاك المواطنين في محافظات أخرى.وقال عايش، إن الإيداع الان هو الأفضل للمستهلكين نظرا لارتفاع الفوائد على نافذة الإيداع، موضحاً أنه على المواطنين تقليل الإنفاق والتخلص من الاحتياجات الإضافية.وأصدر البنك المركزي اليوم الأحد النسبة الخاصة بمعدلات التضخم في الأردن والتي وصلت مع نهاية حزيران الماضي الى 5.2% وهي اعلى نسبة منذ 2018.