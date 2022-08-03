خبير: الأزمات في الصين تؤثر مباشرة على الاقتصاد الأردني

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الخبير الاقتصادي والمالي حسام عايش، إن أي خلل أو صراع أو ازمة تصيب الصين سوف تؤثر بالضرورة على الاقتصاد الأردني، وعلى ميزان المستوردات للمملكة بشكل مباشر.

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وأضاف عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن حجم مستوردات الأردن من الصين تصل الى 3 مليار دينار سنويا، وهو ما يعتبر ميزان وسوق مهم وأساسي للمملكة، نظراً لانخفاض أسعار المستوردات وتوفرها بسهولة بين المواطنين.



ونوه إلى أن الأردن يعتبر سوق مهم للصين بسبب صادرات البوتاس والفوسفات وغيرها من الصادرات التي تصل سنوياً إلى قرابة 700 مليون دينار.



وأضاف عايش أن أي خلل يصيب السوق الصيني سوف يترك فراغاً كبيراً من باب ارتفاع الكلف، وقلة وجود البديل.



ودعا الحكومة إلى الإسراع في ايجاد خطة بديلة والبحث عن سوق جديد، والتفكير في تغيير الية السياسة الاقتصادية، خاصة مع الأزمات المتوالية التي يشهدها العالم.



ويترقب العالم الأثر الاقتصادي بعد التوترات بين الصين وتايوان على اثر زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، وحشد الصين قواتها على الحدود في حالة استنفار عام.

