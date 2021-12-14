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الثلاثاء، 14-12-2021 09:02 ص

خبير للوكيل: هذه أبرز معوقات تمرير الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا

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الوكيل الإخباري - قال الباحث في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، إن الشبكة الكهربائية في الأردن جاهزة وقادرة على تمرير الكهرباء للشبكة السورية ومن ثم إلى لبنان. 

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وأشار الشوبكي لـ"الوكيل الإخباري" أن بدء تمرير الكهرباء مع نهاية الشهر الحالي يتوقف على عدة عوامل و معوقات، أهمها استكمال الموافقات الأمريكية على استثناء سوريا من العقوبات التي فرضها قانون قيصر. 


وأضاف أن عمليات تمرير الكهرباء تعتمد ايضاً على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إذا كان هناك استعداد على دفع قيمة الكهرباء الأردنية المصدرة إلى لبنان. 


وكان قد أعلن وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، أمس الاثنين، أن الشبكة السورية للكهرباء المسؤولة عن توصيل الكهرباء إلى لبنان ستكون جاهزة للربط مع نظيرتها الأردنية مع آخر يوم من الشهر الجاري.

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