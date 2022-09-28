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الأربعاء، 28-09-2022 10:12 ص

خبير مالي: لم نصل للانكماش الاقتصادي بالأردن حتى الآن

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش، إن المملكة تتأثر بالسوق الهابط الذي تشهده أسواق العالم، لأن الأردن مستورد لأكثر من 90% من السلع.

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وبيّن عايش لـ " الوكيل الإخباري" أن العالم اليوم يعيش حالة من  (عدم اليقين ) الأمر الذي يلقي بظلاله على اقتصاد الأردن من حيث اختلال الرؤية في تحقيق النمو المتوقع مع نهاية العام الجاري.


وأضاف أن بيانات الربع الثالث والرابع من العالم الحالي سوف تبيّن أن نسبة النمو التي توقعتها الحكومة مع موازنة العام 2022 لن تتأتى، مشيراً إلى أنه على الحكومة التفكير بشكل أكثر ليونة للابتعاد خطوة عن هبوط السوق الأردني، ولتلافي خطر الدخول بالركود والانكماش.


وقال:" لن نقول إن اقتصاد الأردن قد حقق انكماشاً دون الصفر% حتى الآن، لكن المؤكد اليوم أنه لن يتحقق نمواً واضحاً على الاقتصاد مع نهاية العام" خاصة مع ما يعانيه المواطن الآن من ارتفاع في أسعار السلع الأزمات الاقتصادية المتراكمة.


وأشار عايش إلى أنه لا بد لنا لنخرج من هذه المشكلة، التحرّك نحو دفع عجلة الاستثمار بشكل أكبر وتوفير فرص عمل، وتقديم التسهيلات، وحلحلة مشكلة النظام الضريبي وتحقيق العدالة فيه.

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