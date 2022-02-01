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الثلاثاء، 01-02-2022 04:30 م

خبير نفطي: الحكومة تحملت من 13 - 20 مليون دينار بعد تثبيت اسعار المحروقات

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الوكيل الاخباري - قال خبير النفط والطاقة، هاشم عقل إن الحكومة تحملت من 13 إلى 20 مليون دينار، بعد أن قررت تثبيت اسعار المحروقات لشهر شباط الحالي. 

وبيّن عقل لـ " الوكيل الإخباري" إنه كان لزاماً على الحكومة تثبيت الأسعار وعدم رفعها، بالرغم من ارتفاع اسعار النفط عالميا. 

وأكد على أنه من المبكر الحديث عن أسعار المحروقات لشهر آذار المقبل، منوها إلى أنه لو استمر ارتفاع الأسعار عالميا على الحكومة تثبيت المحروقات مرة اخرى. 

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وتمنى عقل أن تكون هذه الخطوة بداية لإعادة النظر في إصلاح منظومة أسعار المشتقات النفطية محليا، من أجل التخفيف عن المواطن ولتشجيع الدورة الاقتصادية. 

 

وقررت الحكومة، امس الاثنين، تثبيت اسعار المحروقات لشهر شباط الحالي، كما كانت عليه في كانون الثاني الماضي دون اي زيادة.

 

وتاليا اسعار المحروقات محليا: 


 

 




 

 


 

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