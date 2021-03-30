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الثلاثاء، 30-03-2021 02:43 م

خبير نفطي لـ الوكيل : نرجح تثبيت أسعار المحروقات

سعر-المحروقات
أرشيفية


الوكيل الإخباري - توقع الخبير النفطي عامر الشوبكي، تثبيت أسعار المحروقات ،لشهر نيسان المقبل والتي سيتم الإعلان عنها غداً الأربعاء.

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وأكد الشوبكي الثلاثاء لـ " الوكيل الإخباري" أن قرار تحديد سعر المحروقات يأخذ بعين الاعتبار معانات الأردنيين، مشيراً إلى أن القطاعات المغلقة تسببت بمشكلات اقتصادية وأعباء مادية على المواطنين.

 

وبشأن شهر رمضان المبارك، لفت أنه يجدر على الحكومة تثبيت أسعار المحروقات في ظل أزمة فيروس كورونا وإثر الوضع الاقتصادي الراهن.

 

وكانت قد طالبت نقابة أصحاب محطات المحروقات صباح اليوم بتثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر نيسان المقبل.



 




 

 


 

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