خبير نفطي يكشف ما نحتاج اليه لخفض أسعار المحروقات في الأردن

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال الخبير النفطي هاشم عقل، إن خفض كلف وأسعار المحروقات محلياً يحتاج لعدة قرارات، أبرزها إعادة النظر بالضريبة المفروضة.

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وبيّن عقل لـ "الوكيل الإخباري" أنه لا بد من تفعيل السقوف السعرية للمشتقات لايجاد موازنة وتنافس واضح.



وأشار إلى أنه لا بد من تشجيع استيراد وشراء السيارات الكهربائية، منوهاً إلى أن ازدياد عدد السيارات الكهربائية في المملكة يعني انخفاض تكلفة استيراد المحروقات.



وشدد عقل على أهمية وجود الضريبة المرنة على المحروقات، لتنخفض الضريبة في حالة ارتفاع أسعار المحروقات، وفي حالة انخفاض أسعار المحروقات يتم زيادة الضريبة.



ورفعت الحكومة أسعار المحروقات لشهر آب الحالي بنسب تراوحت بين 3.6% و4.8% للبنزين بنوعية 90 و95، والديزل والكاز.



وأصبح سعر بيع البنزين (90) 990 فلساً للتر الواحد بدلاً من 955 فلساً للتر، ويصبح سعر البنزين (95) 1300 فلس للتر بدلاً من 1240 فلساً للتر، ويصبح سعر الديزل والكاز 755 فلساً للتر بدلاً من 720 فلساً للتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.

